РФ знала о подготовке теракта: Буданов назвал причины почему Кремль допустил трагедию

Россия заранее знала о подготовке террористической операции в Подмосковье, однако допустила ее либо из-за "борьбы башен влияния", либо неоценимости масштабов того, что может произойти. Как передает портал "Комментарии", об этом во время разговора на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Как минимум, 15 февраля 2024 года РФ знала о подготовке. Я вам больше скажу, эта информация прошла через разведуправление группировки в Сирии. Вот оттуда она пошла на Москву. И пусть не рассказывают сказки, что это странным образом все материализовалось ниоткуда", – отметил глава украинской разведки.

Также Кирилл Буданов поделился своими размышлениями относительно того, для чего в Кремле допустили, чтобы это произошло. Первый вариант – это, как у них принято, борьба "башен", чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант – они на самом деле недооценили масштабов того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину.

По словам Буданова, Россия знала, откуда придут боевые группы, через какие две страны они перемещались на территорию государства-агрессора.

Глава ГУР отметил, что в Кремле уже трижды меняли версии того, что произошло в подмосковном Crocus Сіту Hall, пытаясь хоть как-то приплести к теракту так называемый "украинский след".

"Появились объяснения Патрушева и Бортникова, который там обвинил меня лично и что это все вообще сделала Украина. Это является чушью. Кстати, если мы коснулись этого болезненного вопроса, хоть это и враг, но я не одобряю в принципе террористические акты против гражданских людей", — заявил Буданов.

По его словам, Россия сама посеяла хаос и самоуверенно считала, что сможет его контролировать.

Читайте также на портале "Комментарии" — отразится ли теракт в Подмосковье на российско-украинской войне: какие планы у Путина.



