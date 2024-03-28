РФ знала о подготовке теракта: Буданов назвал причины почему Кремль допустил трагедию

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Кравцев Сергей
Россия заранее знала о подготовке террористической операции в Подмосковье, однако допустила ее либо из-за "борьбы башен влияния", либо неоценимости масштабов того, что может произойти. Как передает портал "Комментарии", об этом во время разговора на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Также Кирилл Буданов поделился своими размышлениями относительно того, для чего в Кремле допустили, чтобы это произошло. Первый вариант – это, как у них принято, борьба "башен", чтобы сейчас снять несколько чиновников. Другой вариант – они на самом деле недооценили масштабов того, что произойдет. Думали, что это будет более локально, и хотели обвинить во всем Украину.
По словам Буданова, Россия знала, откуда придут боевые группы, через какие две страны они перемещались на территорию государства-агрессора.
Глава ГУР отметил, что в Кремле уже трижды меняли версии того, что произошло в подмосковном Crocus Сіту Hall, пытаясь хоть как-то приплести к теракту так называемый "украинский след".
По его словам, Россия сама посеяла хаос и самоуверенно считала, что сможет его контролировать.
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