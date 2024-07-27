На временно оккупированные территории Херсонской области прибыли гастролеры из России, которые должны повысить компетентность местных коллаборантов.

РФ устанавливает тотальный контроль в оккупации. Фото из открытых источников

По данным Центра национального сопротивления, для этого на оккупированной территории Херсона россияне создали так называемый "Центр развития компетенций Херсонской области".

Сообщается, что в этом "центре" будут проходить обучение бывшие уборщики, работники низшего звена и все остальные, кто получил должности в фейковой администрации области.

Отмечается, что коллаборанты должны пройти отдельный курс патриотизма, где им будут рассказывать нацистские теории Кремля о "величии русской цивилизации" и отвергать существование украинской нации.

Центр национального сопротивления подчеркнул, что курсы россиян являются свидетельством коллаборацистской деятельности, поэтому каждый посетитель таких курсов получит наказание за свою деятельность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно захваченных территориях Украины из-за дефицита врачей местные оккупационные администрации обязали амбулатории в первую очередь обслуживать солдат РФ. Таким образом, сообщает Центр национального сопротивления, враг хочет разгрузить военные госпитали. При этом противник снова планирует спрятаться за спинами гражданских лиц и использовать мирные объекты в военных целях, которые являются преступлением. Как отмечает Центр сопротивления, ожидается, что в амбулаториях оккупантам будут оказывать не только первоочередную помощь, но и проводить плановые смотры. По данным Сопротивления, вскоре соответствующее решение оккупационных администраций будет утверждено на уровне российского министерства обороны.

