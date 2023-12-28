logo

BTC/USD

43090.64

ETH/USD

2390.88

LTC/USD

76.61

USD/UAH

38.15

EUR/UAH

42.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ выводит атаки дронов на новый уровень: с какой проблемой сталкиваются ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ выводит атаки дронов на новый уровень: с какой проблемой сталкиваются ВСУ

Россия установила новый рекорд по ударам дронами

сегодня, 10:02
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российско-украинская война показала, что преимущество может иметь тот, кто имеет больше дронов и дальнобойных ракет. Это то оружие, которое позволяет на большом расстоянии бить по противнику. Действительно ли РФ выводит атаки дронов на новый уровень? Почему ВСУ все еще не хватает дронов и ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

РФ выводит атаки дронов на новый уровень: с какой проблемой сталкиваются ВСУ

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

Атаки российских дронов могут стать ежевечерними

Военный эксперт Александр Коваленко у себя в Телеграмм отметил, что Россия выводит атаки дронов на системный уровень и способна применять по Украине до 500 дронов в месяц. 

"В декабре РОВ налёты дронов-камикадзе вывели на системный уровень. Практически каждый вечер, в пределах 18:00 — 20:00 осуществлялись пуски нескольких групп. Ежедневные налёты говорят о заранее составленном и расписанном плане декабрьского террора", — отметил Коваленко.

Он также указывает, что в декабре уже установлен абсолютный рекорд по применению дронов-камикадзе Shahed-131/136 за месяц. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре (504), а до того в мае (406).

"С учётом наращивания производства Shahed-131/136, не исключено, что Россия может выводить применение данных дронов на системный, ежевечерний уровень, с возможностью применения в среднем от 400 до 500 ед. в месяц", — прогнозирует эксперт.

ВСУ вынуждены делать больше фортификационных сооружений и линий обороны

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Фокусу заявил, что проблема Украины в том, что не хватает боевых средств и хотя Правительство летом выделило более 40 млрд грн и подписало контракт с 40 компаниями, но пока имеем только презентации о начале их производства, следовательно, военные пока не получили их на линии фронта.

По мнению эксперта, на данный момент мы не можем сделать так, чтобы под ногами российских оккупантов "горела земля". Кроме того, у нас огромная проблема с ракетами, ведь с дальностью поражения до 300 км их нет, как и нет мощной авиации с ракетами дальностью от 150 км и мы только ждем поставку подобных боеприпасов.

"На сегодня ВСУ очень ограничены в боевых возможностях поражения противника на всю его глубину фронта", — обращает внимание аналитик.

Он подчеркивает, без дальнобойного оружия будет трудно отодвинуть артиллерию оккупантов от нашего плацдарма в Крынках, что наладить там полноценную понтонную переправу, считает военный эксперт. Без переправы невозможно доставить тяжелую технику нашим бойцам для расширения плацдарма.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин готовится напасть на Европу: какая вероятность такого сценария и почему об этом говорят.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения


Новости

Все новости