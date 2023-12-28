РФ выводит атаки дронов на новый уровень: с какой проблемой сталкиваются ВСУ

Российско-украинская война показала, что преимущество может иметь тот, кто имеет больше дронов и дальнобойных ракет. Это то оружие, которое позволяет на большом расстоянии бить по противнику. Действительно ли РФ выводит атаки дронов на новый уровень? Почему ВСУ все еще не хватает дронов и ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

Атаки российских дронов могут стать ежевечерними

Военный эксперт Александр Коваленко у себя в Телеграмм отметил, что Россия выводит атаки дронов на системный уровень и способна применять по Украине до 500 дронов в месяц.

"В декабре РОВ налёты дронов-камикадзе вывели на системный уровень. Практически каждый вечер, в пределах 18:00 — 20:00 осуществлялись пуски нескольких групп. Ежедневные налёты говорят о заранее составленном и расписанном плане декабрьского террора", — отметил Коваленко.

Он также указывает, что в декабре уже установлен абсолютный рекорд по применению дронов-камикадзе Shahed-131/136 за месяц. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре (504), а до того в мае (406).

"С учётом наращивания производства Shahed-131/136, не исключено, что Россия может выводить применение данных дронов на системный, ежевечерний уровень, с возможностью применения в среднем от 400 до 500 ед. в месяц", — прогнозирует эксперт.

ВСУ вынуждены делать больше фортификационных сооружений и линий обороны

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Фокусу заявил, что проблема Украины в том, что не хватает боевых средств и хотя Правительство летом выделило более 40 млрд грн и подписало контракт с 40 компаниями, но пока имеем только презентации о начале их производства, следовательно, военные пока не получили их на линии фронта.

По мнению эксперта, на данный момент мы не можем сделать так, чтобы под ногами российских оккупантов "горела земля". Кроме того, у нас огромная проблема с ракетами, ведь с дальностью поражения до 300 км их нет, как и нет мощной авиации с ракетами дальностью от 150 км и мы только ждем поставку подобных боеприпасов.

"На сегодня ВСУ очень ограничены в боевых возможностях поражения противника на всю его глубину фронта", — обращает внимание аналитик.

Он подчеркивает, без дальнобойного оружия будет трудно отодвинуть артиллерию оккупантов от нашего плацдарма в Крынках, что наладить там полноценную понтонную переправу, считает военный эксперт. Без переправы невозможно доставить тяжелую технику нашим бойцам для расширения плацдарма.

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