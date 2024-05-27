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РФ выставила ультиматум: в ЦНС рассказали, что происходит с имуществом украинцев в оккупации

По сообщениям ЦНС, россияне на оккупированных территориях "национализируют" имущество украинцев

сегодня, 10:35
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Кравцев Сергей
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Российские захватчики разработали процедуру национализации недвижимости украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

РФ выставила ультиматум: в ЦНС рассказали, что происходит с имуществом украинцев в оккупации

Российские военные. Фото: из открытых источников

Как отметили в ЦНС, большинство населения региона вынуждены были покинуть регион после оккупации. Однако россияне начали новую волну процесса конфискации имущества с последующей передачей своим муртадам.

В частности, в новом "порядке" указано, что враг может объявить "бесхозяйственным" помещение в случае, если владелец его не переоформил по российским правилам, или год по адресу не платили за коммунальные услуги.

"Теперь все владельцы недвижимости должны в течение 30-ти дней переоформить право собственности. Конечно, большинство покинувших города не смогут это сделать. Таким образом россияне просто захватят жилье", — пишет ЦНС.

При этом в Центре национального сопротивления обращают внимание, что все российские сделки юридически ничтожны и все собственники жилья по состоянию на 24 февраля 2022 года ими и останутся в дальнейшем, какие бы бумажки не выдавали гауляйтеры.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики на временно оккупированной территории превращают города в фактические приюты для российских рецидивистов, которых в дальнейшем планируется использовать в войне против Украины. Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления в Telegram.

Также издание "Комментарии" сообщало – есть ли реалистичные сроки по переговорах Украины и РФ: какую "ловушку" выставил Кремль.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-pochav-protseduru-natsionalizatsiyi-majna-ukrayintsiv-na-tot/
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