РФ выставила ультиматум: в ЦНС рассказали, что происходит с имуществом украинцев в оккупации

Российские захватчики разработали процедуру национализации недвижимости украинцев на временно оккупированных территориях Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Как отметили в ЦНС, большинство населения региона вынуждены были покинуть регион после оккупации. Однако россияне начали новую волну процесса конфискации имущества с последующей передачей своим муртадам.

В частности, в новом "порядке" указано, что враг может объявить "бесхозяйственным" помещение в случае, если владелец его не переоформил по российским правилам, или год по адресу не платили за коммунальные услуги.

"Теперь все владельцы недвижимости должны в течение 30-ти дней переоформить право собственности. Конечно, большинство покинувших города не смогут это сделать. Таким образом россияне просто захватят жилье", — пишет ЦНС.

При этом в Центре национального сопротивления обращают внимание, что все российские сделки юридически ничтожны и все собственники жилья по состоянию на 24 февраля 2022 года ими и останутся в дальнейшем, какие бы бумажки не выдавали гауляйтеры.

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