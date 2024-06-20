РФ впервые в истории применила трехтонную планирующую бомбу: какие последствия для фронта

Российские захватчики впервые применили бомбу ФАБ-3000 М54 с УМПК.

ФАБ-300

"Это первое в истории применение планирующей трёхтонной бомбы", — сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, о том, что оккупационные войска работают над УМПК для ФАБ-3000 М54 и возможностью их применения с тактической авиации – Су-34, было известно ещё в 2023-м году. Поэтому, добавляет он, день, когда захватчики начнут их применять, был вопросом времени.

"И вот, он наступил. Готовы ли мы к этому? Нет", — заявил Коваленко.

По его словам, рецепт противодействия КАБам, состоящий из 3-х ингредиентов, а именно, большого радиуса действия ПВО для уничтожения носителей КАБ на больших расстояниях, истребители F-16 для уничтожения носителей КАБ на больших расстояниях и ОТРК ATCMS для уничтожения носителей КАБ на аэродромах на больших расстояниях, у нас либо отсутствуют, либо имеются, но без разрешения ударов по территории России.

"Между тем, тяжеленный ФАБ-3000 М54, а особенно если их два, превращают Су-34 в медленную, неповоротливую цель… Но, увы и ах", — добавил эксперт.

По его словам, ФАБ-3000 М54 могут крайне негативное оказать влияние на линию фронта, значительно ускорив вскрытие и взлом наших линий обороны и укрепрайонов, если решение о противодействии не начнут приниматься, в том числе нашими партнёрами, максимально быстро.

"Хотя, с учётом имевшей информации, они должны были быть давно приняты… Должны", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия в мае впервые атаковала территорию Украины с применением сверхмощных авиабомб ФАБ 1500.







