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Одним ударом была уничтожена целая улица: РФ впервые ударила по Украине мощным оружием

РФ впервые атаковала территорию Украины с применением сверхмощных авиабомб ФАБ 1500

6 мая 2024, 20:55
Автор:
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Лиля Воробьева
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5 мая русская оккупационная группировка нанесла мощные удары по Харьковской области. Во вражескую атаку попал населенный пункт Моначиновка Купянского района. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграмме .

Одним ударом была уничтожена целая улица: РФ впервые ударила по Украине мощным оружием

Последствия обстрела села Моначиновка Купянского района (фото из открытых источников)

Как утверждает чиновник, после удара по селу с применением управляемой авиабомбы повреждены по меньшей мере 15 жилых домов.

"Пострадали двое мужчин 34 и 66 лет. Погибла 88-летняя женщина", – сообщил руководитель Харьковской ОВА.

По информации руководителя следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова в социальных сетях, занарбники впервые использовали для удара по украинской территории авиабомбу ФАБ 1500.

"Дрогнулось все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Ощутить и увидеть такое пришлось жителям села Моначиновка. По людям и их домам враг запустил сверхмощное оружие — фугасную авиабомбу, весом в полторы тонны", — сообщает правоохранитель.

Сергей Болвинов утверждает, что в этой деревне не было никаких военных объектов, не размещались военные, местных жителей было не более сотни жителей.

"ФАБ 1500 россияне оборудовали специальным модулем, чтобы бомба могла планировать в воздухе после пуска с самолета. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые. Единственное, чего они смогли достичь, — разрушили крестьянам дома и убили 88-летнюю женщину. Ее тело достали из женщины. под завалами после удара", — написал представитель полиции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россияне готовят "банзай-наступление" на Харьков . Российские захватчики планируют накопить 70 тысяч военных, чтобы начать наступление на украинский Харьков, заявил Иван Киричевский.



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