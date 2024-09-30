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РФ возле Запорожья усиливает подразделения: есть ли угроза наступления россиян

В Запорожском направлении армия страны-агрессорки России продолжает накапливать силы в Запорожском направлении.

30 сентября 2024, 22:50
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Лиля Воробьева

Депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук заявил, что у российских оккупационных войск нет шансов прорваться на Запорожском направлении, несмотря на определенное усиление подразделений противника. Об этом он сообщил в интервью "Эспрессо".

РФ возле Запорожья усиливает подразделения: есть ли угроза наступления россиян

Наступление РФ на Запорожском направлении (фото из открытых источников)

По его словам, российские силы наращивают присутствие подразделений, в частности подразделений "Шторм-Z", которые фактически становятся частной армией России. Он отметил, что украинские защитники успешно противодействуют этим отрядам, обладающим хорошо экипированными кадрами с кевларовой защитой, что свидетельствует о поддержке этих формирований со стороны государственных структур РФ.

Комментируя заявление спикера ОУВ "Таврия" Александра Волошина о подготовке российских войск к штурмовым действиям, Кирильчук отметил, что враг не готовится к полномасштабному наступлению, а именно к локальным штурмам. В частности, россияне активизировались на Роботинском выступлении и участке возле Каменского, однако для проведения наступательных действий у них недостаточно сил.

"Как известно, на Запорожском направлении россияне продолжают накапливать силы. У них все происходит в плановом порядке, в частности, ротации, подтягивание резервов и т.д. Но ключевое — они готовятся именно к штурмовым действиям, а не к наступлению. Сейчас россияне активизировались на Роботинском выступлении, а также на участке Каменского. Но для наступления их не хватит ВСУ приведены в соответствующую готовность. , но благодаря ВСУ успеха не имеют", — сказал он.

Депутат подчеркнул, что ВСУ находятся в состоянии готовности и ситуация в Запорожском направлении контролируется. Несмотря на активность противника, украинские войска не позволяют врагу добиться успехов и прорваться оккупантам не удастся.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ продолжает подходить к Покровску и захватила еще 2 села . Российские войска захватили две деревни на Покровском направлении и приблизились на 9 км к Покровску в Донецкой области. Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных издания BILD Юлиан Репке.



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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-na-zaporizkomu-napryamku-rf-pidsilyue-pidrozdili-ale-dlya-nastupu-tsogo-ne-vistachit-deputat-kirilchuk
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