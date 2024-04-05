РФ в ближайшее время нанесет несколько мощных ударов по Украине. Названы причины

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Ткачик Олеся
Украинцам нужно быть готовыми к тому, что страна-террорист нанесет еще два-три мощных ракетных удара по территории страны, считает Александр Кочетков.
Ракетный удар
По его словам, несколько факторов толкают страну-агрессора пойти на такой шаг. Во-первых, отмечает эксперт, сейчас Россия завершает переустройство ракетной логистики из Севастополя, откуда ее Силы обороны практически выбили, в Новороссийск, куда они пока не достают.
Во-вторых, по его словам, все чаще украинские беспилотники летают на дальние расстояния и поражают аэродромы окупантов на их территории. Это значит, подчеркивает Кочетков, что российская стратегическая авиация, терроризирующая Украину ракетами, находится под угрозой.
В-третьих, добавляет политтехнолог, сейчас наблюдается новая волна активности у европейских партнеров Украины. По его словам, они начали искать "лишние" зенитно-ракетные комплексы, которые можно передать Украине.
То есть, добавляет эксперт, есть вероятность того, что штук пять ЗРК для Украины смогут найти. Это количество не приведет к тому, что небо над Украиной будет полностью закрыто, однако, существенно увеличит способности Украины отражать ракетные атаки агрессора.
Он напомнил, что сейчас Воздушные силы сбивают около 70% ракет и примерно 80% "шахедов".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия в течение последних трех недель терроризирует Украину ракетными ударами.
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