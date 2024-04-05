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РФ в ближайшее время нанесет несколько мощных ударов по Украине. Названы причины

Страна-террорист Россия нанесет несколько мощных ударов по территории Украины, об этом в Фейсбуке пишет политтехнолог Александр Кочетков. По его словам, агрессор хочет использовать «окно возможностей», потому что скоро оно закроется

сегодня, 19:24 comments1049
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украинцам нужно быть готовыми к тому, что страна-террорист нанесет еще два-три мощных ракетных удара по территории страны, считает Александр Кочетков.

РФ в ближайшее время нанесет несколько мощных ударов по Украине. Названы причины

Ракетный удар

По его словам, несколько факторов толкают страну-агрессора пойти на такой шаг. Во-первых, отмечает эксперт, сейчас Россия завершает переустройство ракетной логистики из Севастополя, откуда ее Силы обороны практически выбили, в Новороссийск, куда они пока не достают.

"Речь об обустройстве складов и позиций для загрузки крылатых ракет "Калибр" на корабле. И сейчас у врага есть заряженные установки суммарным залпом 50 "Калибров"
, – отметил Кочетков.

Во-вторых, по его словам, все чаще украинские беспилотники летают на дальние расстояния и поражают аэродромы окупантов на их территории. Это значит, подчеркивает Кочетков, что российская стратегическая авиация, терроризирующая Украину ракетами, находится под угрозой.

"И враг пытается нанести нам наибольшие разрушения, пока мы не сократили существенное количество их самолетов",
– отметил эксперт.

В-третьих, добавляет политтехнолог, сейчас наблюдается новая волна активности у европейских партнеров Украины. По его словам, они начали искать "лишние" зенитно-ракетные комплексы, которые можно передать Украине.

То есть, добавляет эксперт, есть вероятность того, что штук пять ЗРК для Украины смогут найти. Это количество не приведет к тому, что небо над Украиной будет полностью закрыто, однако, существенно увеличит способности Украины отражать ракетные атаки агрессора.

"А здесь еще F-16 на подходе. Поэтому агрессор спешит"
, – добавил Кочетков.

Он напомнил, что сейчас Воздушные силы сбивают около 70% ракет и примерно 80% "шахедов".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия в течение последних трех недель терроризирует Украину ракетными ударами.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid024A3RD9Dej4Frr5NaYdobTN7odgguRVus9Vr8cLkWqhKzdzqwFK2EqjCVToZjH9Lgl&id=100007508473639
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