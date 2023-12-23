РФ ускоряет интеграцию оккупированных территорий: что произошло

Российские оккупанты планируют ускорить процесс интеграции в состав РФ захваченных территорий Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

У России планы на захваченные территории. Фото из открытых источников

По информации Центра сопротивления, противник стремится к концу года максимально интегрировать временно оккупированные территории юга и востока Украины в единую систему политического и правового поля России.

Сообщается, что оккупанты намерены завершить формирование территориальных и федеральных органов так называемой исполнительной власти. Следовательно, отмечает Центр, российско-оккупационные администрации будут продолжать выполнять указания из Кремля. В частности, речь идет о выдаче гражданства РФ жителям захваченных территорий.

По данным Центра сопротивления, оккупанты столкнулись со значительными проблемами по набору квалифицированного кадрового состава, поскольку нет достаточного количества коллаборантов, желающих сотрудничать с россиянами.

Центр национального сопротивления напомнил коллаборантам и желающим помогать врагу, что сотрудничество с оккупационными властями предусматривает наказание в соответствии с действующим законодательством Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские войска продолжают перебрасывать часть своих сил из Таджикистана в Украину для усиления военных действий. Оккупанты атаковали возле Синьковки и Ивановки, а ВСУ контратаковали возле Синьковки. Российские и украинские войска вели позиционные бои к западу от Кременной, в районе Дибровы и Серебрянского лесничества. В этом районе действуют отряды русской 201 военной базы (Центральный военный округ).

