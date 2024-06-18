РФ усиливает диверсии против Украины: какую цель преследует агрессор

Российские захватчики вливают сумасшедшие средства в поиск предателей среди украинцев для осуществления разного рода диверсий, пишет заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Россия организует против Украины диверсии. Фото из открытых источников

"Все поджоги автомобилей ВСУ, нападения на ТЦК и тому подобное – это не случайные эпизоды и не "реакция общества". Это системная работа РФ. Кто-то работает "за идею", кого-то обманом затягивают, но в основном на сотрудничество с врагом идут из-за денег", – отмечает военнослужащий.

Офицер ВСУ отметил, что СБУ постоянно работает, выявляя диверсионные действия противника.

"Но нужно понимать масштабы. Они просто огромны. Поэтому это дело не только спецслужб, но и ответственность каждого. Обязательно необходимо реагировать, фиксировать и передавать информацию. От этого зависит ваша безопасность", – добавил Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны стало очевидно, что у Запада нет четкой стратегии завершения войны в Украине, считает политолог Владимир Фесенко. Политолог отметил, что на сегодняшний день есть стремление выровнять ситуацию на фронте за счет европейской и американской помощи, но остается открытым вопрос, как выходить на мирные переговоры без хотя бы частичной победы и существенных успехов Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время написания произведений в рамках проведения итоговых экзаменов в школах на временно оккупированных территориях Донбасса дети заметили определенную тенденцию. Если в работе упоминается имя Владимира Путина, то оценка будет обязательно выше. На временно оккупированных территориях Украины большой кадровый дефицит учителей, поскольку большинство украинских педагогов отказались сотрудничать с оккупационными властями.