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РФ усиливает диверсии против Украины: какую цель преследует агрессор

Враг пытается расколоть украинское общество

18 июня 2024, 23:49
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики вливают сумасшедшие средства в поиск предателей среди украинцев для осуществления разного рода диверсий, пишет заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

РФ усиливает диверсии против Украины: какую цель преследует агрессор

Россия организует против Украины диверсии. Фото из открытых источников

"Все поджоги автомобилей ВСУ, нападения на ТЦК и тому подобное – это не случайные эпизоды и не "реакция общества". Это системная работа РФ. Кто-то работает "за идею", кого-то обманом затягивают, но в основном на сотрудничество с врагом идут из-за денег", – отмечает военнослужащий.

Офицер ВСУ отметил, что СБУ постоянно работает, выявляя диверсионные действия противника.

"Но нужно понимать масштабы. Они просто огромны. Поэтому это дело не только спецслужб, но и ответственность каждого. Обязательно необходимо реагировать, фиксировать и передавать информацию. От этого зависит ваша безопасность", – добавил Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны стало очевидно, что у Запада нет четкой стратегии завершения войны в Украине, считает политолог Владимир Фесенко. Политолог отметил, что на сегодняшний день есть стремление выровнять ситуацию на фронте за счет европейской и американской помощи, но остается открытым вопрос, как выходить на мирные переговоры без хотя бы частичной победы и существенных успехов Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время написания произведений в рамках проведения итоговых экзаменов в школах на временно оккупированных территориях Донбасса дети заметили определенную тенденцию. Если в работе упоминается имя Владимира Путина, то оценка будет обязательно выше. На временно оккупированных территориях Украины большой кадровый дефицит учителей, поскольку большинство украинских педагогов отказались сотрудничать с оккупационными властями.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5219
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