РФ Ураганами обстреляла центр Бахмута: погибли 7 мирных жителей, еще 6 были ранены

Оккупанты 10 августа обстреляли центр города Бахмут. От вражеского обстрела погибли семь гражданских жителей, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Россия обстреляла центр Бахмута (фото из открытых источников)

10 августа российская армия выстрелами из РСЗО "Ураган" накрыла центральную часть Бахмута. На месте погибли 7 человек, а еще 6 были ранены.