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РФ Ураганами обстреляла центр Бахмута: погибли 7 мирных жителей, еще 6 были ранены

Во время обстрела Бахмута погибли 7 человек

сегодня, 19:20
Автор:

Лиля Воробьева
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Оккупанты 10 августа обстреляли центр города Бахмут. От вражеского обстрела погибли семь гражданских жителей, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

РФ Ураганами обстреляла центр Бахмута: погибли 7 мирных жителей, еще 6 были ранены

Россия обстреляла центр Бахмута (фото из открытых источников)

10 августа российская армия выстрелами из РСЗО "Ураган" накрыла центральную часть Бахмута. На месте погибли 7 человек, а еще 6 были ранены.

В сообщении прокуратуры говорится, что от вражеского огня повреждены жилые дома, магазины, многоэтажки.

По предварительной информации, оккупанты обстреляли город из РСЗО "Ураган".

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

РФ Ураганами обстреляла центр Бахмута: погибли 7 мирных жителей, еще 6 были ранены - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в купанты обстреляли кассетными снарядами Днепропетровщину . Армия оккупантов продолжает наносить удары по мирным городам Украины. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Противник дважды обстрелял Криворожский район. Нанес удар кассетными снарядами из "Ураганов" по Зеленодольскому обществу. Ранен 73-летний мужчина. Он находится в больнице. В Марьянском и Большой Костроме повреждено несколько десятков частных домов

Также "Комментарии" писали о том, что кафиры обстреляли поле с солнечными батареями . В Оперативном командовании "Юг" рассказали об оперативной обстановке на юге нашей страны по состоянию на 15:00 6 июля. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг". Как сообщает ОК "Юг", ситуация на линии огня стабильно напряжена, но под контролем сил обороны.





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Источник: https://t.me/pgo_gov_ua/5168
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