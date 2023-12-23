РФ укрепляется на юге Украины: детали

Российские оккупанты превращают захваченные города на юге Украины в укрепление крепости. Об этом сообщает в Telegram мэр Мелитополя Иван Федоров, передает портал "Комментарии".

Оккупанты усиливают оборону на юге Украины. Фото из открытых источников

По словам Ивана Федорова, город Токмак, который располагается по пути в Мелитополь, со всех сторон уже окружен "крысиными норами оккупантов".

Также чиновник сообщил, что вблизи города Мелитополь враг строит окопы с двух сторон – со стороны Васильевки и аннексированного Крыма.

Мэр отметил, что еще полгода назад вблизи Мелитополя враг построил лишь несколько линий обороны, а сейчас там сплошные укрепления.

"Кремлевский диктатор избрал тактику Гитлера. Путин пытается построить оборону по линии Вотан. Однако нацистам не удалось удержать линию тогда, рашистам – не удастся сейчас", – убежден Иван Федоров.

Он отметил, что с каждым месяцем на карте юга Украины появляются новые фортификации врага.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин передает странам Запада сигналы, что он, мол, готов сесть за стол переговоров по прекращению боевых действий на территории Украины. Воинственная риторика Путина не мешает ему из-за дипломатических каналов намекать Западу о готовности прекратить боевые действия. По словам американских и бывших российских чиновников, начиная с сентября этого года, российский диктатор посылает сигналы о готовности к прекращению огня.

"Комментарии" также писали, что за последние месяцы российская армия завладела инициативой на большинстве территорий, где продолжаются активные боевые действия.

