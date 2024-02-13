РФ уходит из Парламентской ассамблеи ОБСЕ: в Кремле назвали неожиданную причину

До 21 февраля российская Дума и Совет Федерации одновременно примут решение о прекращении членства РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Такое заявление сделал глава Госдумы РФ Вячеслав Володин во время пленарного заседания Госдумы, пишет The Insider .

Владимир Путин и Вячеслав Володин (фото из открытых источников)

В своем спиче Володин назвал ПА ОБСЕ "совершенно несамостоятельной политизированной организацией, танцующей под дудку Вашингтона".

"Худшее в этой ситуации, что мы еще деньги платим, причем одни из крупнейших плательщиков, поэтому надо выходить, прекращать перечислять средства", — возмутился Володин.

Известно, что Парламентская ассамблея – межпарламентский орган, объединяющий 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он был создан в 1991 году, чтобы контролировать выполнение целей ОБСЕ, разработку и реализацию механизмов по предотвращению и разрешению конфликтов и содействию укреплению и консолидации демократических институтов в государствах-участниках ОБСЕ.

В 2023 году летом была создана парламентская группа для поддержки Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Путин будет пытаться завершить войну 2024-го . Из-за неопределенности в США продолжения поддержки Украины в войне против России сам по себе стал вопрос – чего ждать дальше от российско-украинской войны? Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире Radio NV выразил мнение, что Москва изменила свою стратегию и планирует закончить войну до конца 2024 года, воспользовавшись отсутствием помощи Украине от Соединенных Штатов.

По его мнению, несколько месяцев назад РФ планировала держаться до 2025 года, когда к власти в США придет Дональд Трамп, ведь Москва хотела заморозить конфликт в настоящее время. Но экс-президент смог достичь целей Кремля, даже не возглавив Белый дом.