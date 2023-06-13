РФ ударила по многоэтажке в Кривому Рогу: есть погибшие

В Кривом Роге в результате российской ночной воздушной атаки 13 июня есть разрушения жилых объектов, сильно пострадали гражданские, а также есть погибшие. До сих пор под завалами могут находиться люди, и спасатели пытаются побыстрей разобрать завалы на месте "прилета". Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на главу военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

Удар по многоэтажке в Кривом Роге. Фото: из открытых источников

"Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажное здание", — написал мэр Кривого Рога.

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Стоит отметить, пожарные уже потушили пожар, теперь на месте работают спасатели, которые продолжают разбирать завалы. Большая вероятность, что под завалами еще много людей.

Вилкул уточнил, что тех людей, которых удается достать из-под завалов сразу доставляют в медучреждения города, потому как много людей в крайне тяжелом состоянии.

Информацию о жертвах в результате удара россиян по многоэтажке также подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram.

"Очередной террористический акт россиян по жилому сектору. Ночью. Коварно. Жестоко. Есть погибшие и раненые", — написал глава Днепропетровской ОВА.

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