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РФ ударила по центру Харькова: ракеты попали в гостиницу и дом

Российские ракеты повредили гостиницу и жилой дом

30 декабря 2023, 20:54
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские оккупанты вечером 30 декабря нанесли ракетный удар по центру Харькова, в результате чего повреждены гостиница и жилой дом, ранены 16 человек. Об этом в Telegram сообщил мэр Херкова Игорь Терехов, передает портал "Комментарии".

РФ ударила по центру Харькова: ракеты попали в гостиницу и дом

Враг обстрелял Харьков. Фото из открытых источников

По словам городского головы, в центральной части Харькова было два мощных ракетных "прилета", из-за которых вспыхнул пожар и разрушилась гражданская инфраструктура.

Игорь Терехов сообщил, что поврежден отель Kharkiv Palace на площади Свободы, построенный в 2012 году. При попадании ракеты в гостинице находились люди, одна из которых получила ранения.

Второй "прилет", по словам главы Харькова, был в жилом доме.

Игорь Терехов также сообщил, что в результате ракетных обстрелов россиян никто не погиб, 16 человек получили ранения, 5 из них – госпитализированы. Один из пострадавших – иностранный журналист.

Оккупанты нанесли удар по Харькову ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с 2024 года граждане Украины, проживающие на временно оккупированных территориях, не смогут получить медицинскую помощь. С 1 января помощь в оккупации можно получить только при наличии обязательного российского медицинского страхования. Соответствующее страхование могут получить лица, имеющие паспорт РФ. При получении паспорта РФ оккупанты заставляют украинцев писать отказ от украинского гражданства, хотя это не обязательная процедура даже по законодательству РФ. То есть россияне хотят юридически изменить демографический состав восторженных регионов, что является признаком геноцида.




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Источник: https://t.me/ihor_terekhov/990
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