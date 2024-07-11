РФ точно такого не ожидала: стало известно, когда первые F-16 появятся в украинском небе

Директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых выразил мнение, что первые самолеты F-16 будут переданы Украине еще до конца лета этого года.

F-16

В частности, он подчеркнул, что государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что самолеты F-16 уже поставляются в Украину. Речь идет о самолетах, которые нам обещали Дания и Нидерланды.

То есть именно эти F-16 станут первыми самолетами этого типа, которые появятся в Украине.

Как подчеркивает Рябых, слова Блинкена фактически можно считать официальным заявлением, поскольку именно США оказывают решающее влияние на поставки самолетов F-16 в Украину.

По мнению эксперта, первые F-16 появятся в Украине в течение нескольких следующих недель. Он добавил, что процесс поставки истребителей F-16 в Украину неотвратим, это подтвердил Энтони Блинкен, подчеркнув, что первые самолеты F-16 появятся в Украине уже этим летом.

"Думаю, что F-16 появятся в Украине в течение нескольких следующих недель. По меньшей мере, до конца августа этого года", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина уже более года ожидает американских истребителей. В прошлом году украинские чиновники уверяли, что уже весной 2024 они будут в небе над Украиной. Однако они до сих пор не защищают украинское небо.

Некоторые иностранные СМИ даже заявляли, что Соединенные Штаты намеренно затягивают процесс обучения украинских пилотов. И таким образом дают время России, чтобы подготовиться к встрече американских самолетов и научиться им противодействовать.

При этом, как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, уже можно сказать, что нет никаких сомнений в том, что этим летом в украинском небе появятся современные истребители F-16.



