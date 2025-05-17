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РФ срочно вывозит военную технику из Севастополя: что произошло

Партизанам стало известно, что РФ вывозит военную технику из Севастополя из-за дефицита на фронте

сегодня, 11:17
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Кравцев Сергей

Российское командование вывозит военную технику из Севастополя из-за нехватки на фронте. Как передает портал "Комментарии", партизанской движение "АТЕШ" в своем Telegram-канале сообщает о почти пустой базе.

РФ срочно вывозит военную технику из Севастополя: что произошло

Военная база РФ в Крыму. Фото из открытых источников

Агенты движения "АТЕШ" зафиксировали массовый вывоз военной техники с военной базы в Севастополе.

Территория почти пустая – остались лишь единичные единицы техники, среди которых несколько новых ГАЗов и КАМАЗов.

На месте находятся преимущественно гражданские — женщины и пожилые люди, которые занимаются уборкой. Военных здесь мало, их заметили только на наблюдательной вышке и на окраинах территории.

По предварительному анализу, технику вывезли из-за острой нехватки вооружения на фронте, поэтому большинство машин перебросили на другие направления.

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Источник: https://t.me/atesh_ua/6989
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