Россия может остаться без ПВО: при чем здесь удары по Крыму

16 мая, во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов в районе аэродромов Бельбек и Кача. В Перевальном говорилось о пожаре на складе боеприпасов ЧФ РФ. Какие последствия ударов ВСУ по оккупированному Крыму? По чем еще может ударить Украина? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Крым. Фото из открытых источников

Война пришла к неверующим домой

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов в эфире Radio NV заявил, что решение об ударах по временно оккупированному Крыму в Генштабе ВСУ приняли давно.

По словам эксперта, ВСУ расчистили Крым от систем ПВО и вот теперь мы видим, как откуда-то что-то прилетело.

"Главное, что есть результат. Что все люди, которые там живут на временно оккупированной территории — увидели большой дым. А это значит попали в склады, они горят. И самое главное не то, что там горит. А то, что они все видят. Ведь очень сложно, разговаривая с россиянами, объяснить им, чем война отличается от СВО. Сейчас война пришла к неверующим домой, и они это наблюдают", — отметил Хазан.

Россиянам довольно трудно защищать Крым от воздушных атак

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в интервью "24 Каналу" заявил, что в аннексированный Крым все чаще наведываются неизвестные беспилотники. Часто их приоритетной целью являются противовоздушные системы врага. Обычно системы ПВО густо наставлены на территориях аэродромов, именно поэтому взрывы часто раздаются там.

Эксперт отмечает, скорее всего, продолжались атаки по ПВО противника. Украинская разведка получила дополнительную информацию и пыталась нанести удары по российским военным объектам. Там их более сотни. А зенитно-ракетные комплексы обычно привязаны к аэродромным полям, поэтому удары идут по ПВО и складам.

Роман Свитан отметил, россиянам довольно трудно защищать Крым от воздушных атак из-за того, что он фактически со всех сторон омывается морями. Однако удары по полуострову должны быть массированными, чтобы последствия действительно были результативными. К тому же лететь на Крым должны не только ракеты или беспилотники, но и немало фальш-целей.

"Нужно просто интенсифицировать эту работу. Крым в течение недель нужно "кошмарить" дронами и ракетами. Они погубят свою ПВО, им придется соскребать системы со всей России и завозить в Крым", – высказался военный эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно Украина больше не сможет уничтожить Крымский мост: что произошло.



