Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты приступили к внедрению кремлевской программы по милитаризации украинских детей.

Россия вовлекает в войну украинских детей. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, для этого активно привлекаются боевики армии РФ. В частности, глава областной ассоциации террористов "сво" Александр Остапенко вместе с местными коллаборантами на базе местных школ создает специализированные классы-казармы для учеников старших классов.

"Оккупанты делают все для того, чтобы превратить наших детей в будущий мобилизационный резерв, готовя их к службе в российской армии. Через подобные "воспитательные" меры российские власти пытаются создать новое поколение, лояльное к оккупантам и готовое участвовать в войнах за интересы Кремля", — говорится в сообщении Центра сопротивления.

Отмечается, что уже к концу учебного года оккупанты планируют удвоить количество учеников школ с военной подготовкой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, которые приблизят мир и победу Украины. "Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что сразу по прибытии на фронт новобранцы ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины личного состава. "Отсутствие опыта и физической подготовки делает новобранцев особенно уязвимыми. Из-за неэффективной подготовки большинство новобранцев даже не знают, как правильно держать оружие. Тренировки до сих пор проводятся в советском стиле инструкторами, которые сами часто не имеют боевого опыта. В результате подразделения ВСУ сталкиваются с быстрыми потерями на фронте", — отмечает Financial Times.

