РФ собирается наступать в еще одной области: что будет означать потеря Торецка

Российские войска не отбрасывают планов прорвать оборону ВСУ. Где может активизироваться враг? Что изменится на фронте, если россиянам удастся захватить Торецк? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Все внимание к югу Запорожской области

Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что армия РФ накапливает резервы для активизации боевых действий на юге Запорожской области.

"Сейчас очень мало подается информации о том, что российская оккупационная армия активно готовится к наступательным действиям в районе Работино. Россияне активно завозят в порт Мариуполя военное снаряжение и технику. Они пытаются полностью обеспечить группировку войск на юге. Думаю, что в ближайшее время они начнут активные боевые действия на юге Запорожской области и возможно юго-восточной части Донецкой области", — предупредил эксперт.

Селезнев отметил, что российские оккупанты наращивают свою группировку на временно захваченных территориях Украины. По его словам, сейчас врагу важно растянуть украинские резервы и ресурсы на разных направлениях фронта.

Эксперт подчеркивает, именно поэтому вместе с событиями, которые происходят на севере Харьковщины, враг будет пытаться трансформировать свое численное и техническое преимущество на юге Украины. Это задача, которую требует от своих генералов Путин. Он недавно заявил, что готов выходить на переговоры с Украиной, если Киев откажется от Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Впрочем, даже при таком сценарии, Путин не будет придерживаться никаких соглашений.

Главная цель РФ – создание линии фронта по отрезку Часов Яр – Константиновка

Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV высказал мнение, что оккупационная армия РФ сейчас активно наращивает наступательные темпы в Донецкой области, в частности россияне увеличили количество атак в направлении Торецка. Они хотят окружить украинских военных в городе, чтобы получить доступ к части донецкой городской агломерации.

Эксперт рассказал, что продвижение врага по направлению к дороге, которая соединяет Покровск и Константиновку, является достаточно опасным, ведь выйдя на эту дорогу, противник может развивать наступательные операции уже в сторону Константиновки, а в дальнейшем и в сторону Покровска.

"Что означает проход противника к этой трассе? Очевидно, если посмотреть на карту, увидим, что Константиновка является ключом, который удерживает наши позиции, поддерживает позиции в районе Торецка, где сейчас так же развязались активные боевые действия. Таким образом мы говорим о том, о чем давно поняли, о чем не прекращали говорить, — о комбинированной операции противника, которая имеет целью прорваться как с юга, так и с северо-востока к Константиновке для того, чтобы создать угрозу окружения наших войск в Торецке", — пояснил военный эксперт.

Он добавил, что главная цель РФ на сегодня — создание линии фронта или боевого столкновения по отрезку Часов Яр — Константиновка, примерно по той трассе, которая соединяет Покровск с Константиновкой. А Торецк — это единственная часть донецкой городской агломерации и если россияне реализуют свой план, то это серьезно изменит оперативную ситуацию на фронте, причем на будущее, потому что освобождать эту городскую агломерацию будет гораздо сложнее.

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