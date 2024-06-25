РФ собирается наступать в еще одной области: что будет означать потеря Торецка

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Кравцев Сергей
Российские войска не отбрасывают планов прорвать оборону ВСУ. Где может активизироваться враг? Что изменится на фронте, если россиянам удастся захватить Торецк? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо" высказал мнение, что армия РФ накапливает резервы для активизации боевых действий на юге Запорожской области.
Селезнев отметил, что российские оккупанты наращивают свою группировку на временно захваченных территориях Украины. По его словам, сейчас врагу важно растянуть украинские резервы и ресурсы на разных направлениях фронта.
Эксперт подчеркивает, именно поэтому вместе с событиями, которые происходят на севере Харьковщины, враг будет пытаться трансформировать свое численное и техническое преимущество на юге Украины. Это задача, которую требует от своих генералов Путин. Он недавно заявил, что готов выходить на переговоры с Украиной, если Киев откажется от Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Впрочем, даже при таком сценарии, Путин не будет придерживаться никаких соглашений.
Военный эксперт Сергей Грабский в интервью Radio NV высказал мнение, что оккупационная армия РФ сейчас активно наращивает наступательные темпы в Донецкой области, в частности россияне увеличили количество атак в направлении Торецка. Они хотят окружить украинских военных в городе, чтобы получить доступ к части донецкой городской агломерации.
Эксперт рассказал, что продвижение врага по направлению к дороге, которая соединяет Покровск и Константиновку, является достаточно опасным, ведь выйдя на эту дорогу, противник может развивать наступательные операции уже в сторону Константиновки, а в дальнейшем и в сторону Покровска.
Он добавил, что главная цель РФ на сегодня — создание линии фронта или боевого столкновения по отрезку Часов Яр — Константиновка, примерно по той трассе, которая соединяет Покровск с Константиновкой. А Торецк — это единственная часть донецкой городской агломерации и если россияне реализуют свой план, то это серьезно изменит оперативную ситуацию на фронте, причем на будущее, потому что освобождать эту городскую агломерацию будет гораздо сложнее.
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