Полная оккупация Новоалександровки: появилась реакция ВСУ

Украинские защитники сообщили, что информация о полной оккупации Новоалександровки на Покровском направлении не соответствует действительности, сейчас значительную часть населенного пункта заняли россияне, но не всю. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Ресурс DeepState опубликовал информацию о якобы полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении... Указанная информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности", – говорится в заявлении.

В бригаде сообщили, что значительную часть Новоалександровки заняли оккупанты, но не всю: "Полностью населенный пункт враг не контролирует".

Военные отметили, что сейчас на улицах Новоалександровки идут тяжелые бои. Преобладающий в силах противник прет неистово, но бойцы 110-й ОМБр совместно со смежными подразделениями сверхусилиями сдерживают его дикий натиск.

Часть населенного пункта, в которую прорвался враг находится под огневым контролем защитников.

Принимаются все меры, для выбивания оттуда оккупантов. Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений ВСУ.

Стоит отметить, ранее аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска заняли село Новоалександровка Донецкой области, что возле Очеретино, и приблизились к трассе Покровск-Константиновка.

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