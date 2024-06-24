Почему ближе к осени стоит ожидать хороших новостей: какое стратегическое достижение ВСУ

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что россияне продолжают наступать, ВСУ имеют большие успехи не только по отражению атаки противника. Какое стратегическое достижение ВСУ в этом году? Смогут ли ВСУ этим летом начать такое желанное контрнаступление? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав сказанное экспертами.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, что за этот год Украина значительно продвинулась к тому, чтобы сделать опасной воздушную зону над Крымом для всех летательных аппаратов России.
В частности, по его словам, для Украины важны в этом смысле дальнобойные ракеты ATACMS и, конечно, истребители четвертого поколения – то есть F-16. Тогда уничтоженных российских ПВО не только будет еще больше.
Как достижение Игорь Романенко отметил, что украинскими силами обороны был уничтожен ЗРК "Панцирь-С1" под Белгородом. "Панцирь-С1" – это универсальное дорогостоящее ПВО наземного базирования. Один такой ЗРК стоит около 14 миллионов долларов.
Как акцентировал Романенко, это не просто ЗРК, а ЗРГК – то есть зенитный ракетный пушечный комплекс.
Генерал украинской армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж выразил мнение, что ВСУ могут перейти к контрнаступлению в конце лета – начале осени.
Генерал подчеркнул, что если условия будут благоприятными, то Украина сможет перейти к контрнаступательным действиям ближе к осени. По его словам, по состоянию на сегодняшний день украинские военные делают все, чтобы помешать планам РФ прорвать восточный фронт.
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