Почему ближе к осени стоит ожидать хороших новостей: какое стратегическое достижение ВСУ

Несмотря на то, что россияне продолжают наступать, ВСУ имеют большие успехи не только по отражению атаки противника. Какое стратегическое достижение ВСУ в этом году? Смогут ли ВСУ этим летом начать такое желанное контрнаступление? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав сказанное экспертами.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Мы достигаем результатов в воздухе

Военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, что за этот год Украина значительно продвинулась к тому, чтобы сделать опасной воздушную зону над Крымом для всех летательных аппаратов России.

"В прошлом году у нас было стратегическое достижение на море, а в этом году мы достигаем результатов в воздухе. Для этого нам нужны еще дополнительные средства", – заметил военный эксперт.

В частности, по его словам, для Украины важны в этом смысле дальнобойные ракеты ATACMS и, конечно, истребители четвертого поколения – то есть F-16. Тогда уничтоженных российских ПВО не только будет еще больше.

Как достижение Игорь Романенко отметил, что украинскими силами обороны был уничтожен ЗРК "Панцирь-С1" под Белгородом. "Панцирь-С1" – это универсальное дорогостоящее ПВО наземного базирования. Один такой ЗРК стоит около 14 миллионов долларов.

Как акцентировал Романенко, это не просто ЗРК, а ЗРГК – то есть зенитный ракетный пушечный комплекс.

"То есть на нем есть и пушки, и ракеты. Это универсальный комплекс, действующий по целям на малых высотах. Потенциально они могут сбивать многие цели", – рассказал эксперт.

Украинские военные делают все, чтобы помешать планам РФ прорвать восточный фронт

Генерал украинской армии, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж выразил мнение, что ВСУ могут перейти к контрнаступлению в конце лета – начале осени.

"Об этом уже неоднократно говорили, что Путин дал четкое указание прорвать фронт на востоке Украины. Главная цель – полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области и частично продвинуться в Запорожской области. Именно для этого и была разработана Харьковская и Сумская операция, которая предусматривала мощное отвлечение резервов Сил обороны", — заметил эксперт.

Генерал подчеркнул, что если условия будут благоприятными, то Украина сможет перейти к контрнаступательным действиям ближе к осени. По его словам, по состоянию на сегодняшний день украинские военные делают все, чтобы помешать планам РФ прорвать восточный фронт.

"Оккупанты перебрасывают подразделения из Харьковской области на восток, чтобы выполнить указание Путина — прорвать фронт на Востоке Украины. Это им не удается. Хотя их атаки на Покровском, Торецком и Кураховском направлениях являются началом реализации плана по полной оккупации Донетчины. Сегодня Силы обороны полностью нивелируют эти планы оккупантов. ВСУ получили боеприпасы и вооружение, что позволит не только обороняться, но и проводить контратаки. Думаю, что ближе к осени, у нас будет возможность проводить тактические, а при удачных условиях, и стратегические контрнаступательные действия", — считает Маломуж

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