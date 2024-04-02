РФ собирает сила и готовит массированное наступление: что известно о направлениях и сроках атаки

Российские захватчики планируют организовать новый наступательный удар в августе или сентябре, сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Новое наступление РФ (фото из открытых источников)

Как он продолжил, об этом можно сделать вывод, учитывая темп формирования новых частей и набор войск в РФ.

Коваленко говорит, что врагу нужно компенсировать потери, которые у него было в последнее время, поэтому летом ожидают формирование новых подразделений, а еще доукомплектацию тех, которые еще не сформированы.

Эксперт утверждает, что целью России является оккупация Донбасса и Луганской области и попытка оккупации Запорожской области на левом берегу Днепра.

Первый сценарий:

Атаки России могут быть направлены в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Для этого захватчику необходимо активизироваться на:

· Лиманском;

· Северском;

· Бахмутском направлениях.

Второй сценарий:

· Попытки захватчиков оккупировать Курахово и Угледар;

· Для этого россияне должны получить контроль над дорогой 0532, которая является логистической артерией от Марьинки на Угледар.

"Враг сейчас пытается создать условия по перерезанию этой логистической артерии в районе Новомихайловки. Также они давят в направлении Победы и Водяного из Сладкого. Фактически они сейчас создают условия для того, чтобы давить на Угледар не только с юга, но и с севера", — уточнил Коваленко.

К тому же эксперт подчеркивает, что агрессор может предпринять попытку во втором полугодии снова начать наступательные действия в районе Купянска.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ хочет захватить четыре украинских города . Российские захватчики сумели занять район высот возле города Часовой Яр Донецкой области, из них можно вести зрительный и огневой контроль над прилегающей территорией, сообщил соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.