logo

BTC/USD

66125.35

ETH/USD

3280.85

LTC/USD

107.55

USD/UAH

39.60

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ собирает сила и готовит массированное наступление: что известно о направлениях и сроках атаки
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ собирает сила и готовит массированное наступление: что известно о направлениях и сроках атаки

РФ нужно компенсировать потери, которые он понес за последнее время, говорит Александр Коваленко.

сегодня, 21:10
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российские захватчики планируют организовать новый наступательный удар в августе или сентябре, сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

РФ собирает сила и готовит массированное наступление: что известно о направлениях и сроках атаки

Новое наступление РФ (фото из открытых источников)

Как он продолжил, об этом можно сделать вывод, учитывая темп формирования новых частей и набор войск в РФ.

Коваленко говорит, что врагу нужно компенсировать потери, которые у него было в последнее время, поэтому летом ожидают формирование новых подразделений, а еще доукомплектацию тех, которые еще не сформированы.

Эксперт утверждает, что целью России является оккупация Донбасса и Луганской области и попытка оккупации Запорожской области на левом берегу Днепра.

Первый сценарий:

Атаки России могут быть направлены в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Для этого захватчику необходимо активизироваться на:

·   Лиманском;

·   Северском;

·   Бахмутском направлениях.

Второй сценарий:

·   Попытки захватчиков оккупировать Курахово и Угледар;

·   Для этого россияне должны получить контроль над дорогой 0532, которая является логистической артерией от Марьинки на Угледар.

"Враг сейчас пытается создать условия по перерезанию этой логистической артерии в районе Новомихайловки. Также они давят в направлении Победы и Водяного из Сладкого. Фактически они сейчас создают условия для того, чтобы давить на Угледар не только с юга, но и с севера", — уточнил Коваленко.

К тому же эксперт подчеркивает, что агрессор может предпринять попытку во втором полугодии снова начать наступательные действия в районе Купянска.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ хочет захватить четыре украинских города . Российские захватчики сумели занять район высот возле города Часовой Яр Донецкой области, из них можно вести зрительный и огневой контроль над прилегающей территорией, сообщил соучредитель проекта DeepState Роман Погорелый.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/kreml-zbirae-sili-de-rosiya-mozhe-pochati-1712004903.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости