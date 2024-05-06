РФ собирает армию для наступления на большой украинский город, но все не так просто

В РФ формируют Северную группировку войск, используя элементы Ленинградского военного округа, чтобы провести операцию на Белгородско-Харьковском оперативном направлении. При этом у Кремля нет достаточных сил, чтобы захватить Харьков или Сумы. Об этом информируют эксперты Института изучения войны.

РФ собирает армию для наступления на Харьков (фото из открытых источников)

Они цитируют утверждение украинского военного обозревателя Константина Машовца, который сказал, что российские оккупанты перебрасывают в состав Северной группировки войск новосформированные воинские части 44-го армейского корпуса (АК) в пределах Ленинградского военного округа (ЛВО).

К началу мая агрессор перебросил в состав Северной группировки войск военных и технику 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й АК, ЛВО) и солдат 128-й отдельной мотострелковой бригады. Они словно разгружают на железнодорожных станциях в Курской области живую силу и технику для последующей передислокации в Северную группировку войск.

Как утверждает Машовец, подразделения 30-го мотострелкового полка сначала передислоцировали на железнодорожную станцию Курск, а затем — перенесли дальше на Белгородскую область, чтобы направить к месту сосредоточения неподалеку от Харьковщины.

Украинский эксперт соглашается с предварительной оценкой ISW, что Северная группировка войск РФ, вероятно, не сможет осуществить успешную наступательную операцию, чтобы захватить Харьков.

"Украинские официальные лица все чаще предупреждают об угрозе возможной предстоящей российской наступательной операции с целью захвата Харькова. Однако российским военным не хватает необходимых для захвата города сил", – говорится в отчете ISW.

При этом, утверждают аналитики, российские наступательные операции, направленные на Харьков и Сумы, будут отвлекать и потребовать переброски военных Сил обороны с других, более важных участков фронта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, зачем россияне могут ломаться на Харьковщину