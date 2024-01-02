РФ скрывает массовое дезертирство окупантов: что известно

За прошлый год из рядов подразделений российской армии, участвующих в оккупации украинских территорий, сбежали более 5 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

В рядах оккупантов стало больше дезертиров. Фото из открытых источников

В Центре сопротивления сообщили, что руководство РФ продолжает политику сокрытия информации о преступлениях разного характера, совершаемых российской оккупационной армией.

Кроме того, отметили в Сопротивлении, Кремль скрывает факты, свидетельствующие о деморализации личного состава оккупационных войск.

По информации источников Центра сопротивления, в Брянской, Курской и Белгородской областях РФ зафиксировано рекордное количество российских солдат, попавших под суд за бегство со службы.

В частности, рассказали в Центре, в течение 2023 более 5 тысяч судебных дел в упомянутых российских регионах касались самовольного покидания воинских частей после начала мобилизации в сентябре 2022 года. При этом количество приговоров касалось дезертирства и невыполнения приказов высшего командования.

Соответствующая ситуация скрывается на всех уровнях власти в РФ, поскольку такие случаи массовые и касаются российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях востока и юга Украины.

Центр национального сопротивления призвал жителей оккупированных территорий помогать солдатам РФ деморализоваться, сообщая Силам обороны Украины расположение военных баз врага.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики создали базу жителей временно оккупированных территорий Украины, подозреваемых в нелояльности. Наполнением базы занимаются сотрудники ГРУ и ФСБ. Российским силовикам помогают местные коллаборанты.

