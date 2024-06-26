РФ реанимировала армию времен Второй мировой войны: где враг ее может применить

Министерство обороны страны-агрессора России поставило задачу на 2024 год – сформировать одну общую военную армию, три корпуса и несколько воздушно-десантных дивизий и морской пехоты. оккупанты могут готовить около 60-70 тысяч солдат для прорыва на определенных направлениях.

Оккупанты

Как отметил генерал армии в отставке и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, 51 армия, существовавшая еще во время Второй мировой войны, вроде бы "реанимирована". Россияне набирают контрактников, мобилизованных и проходивших срочную службу, которые теперь переходят на контракт. По его словам, собирают эту армию по всей России.

Маломуж подчеркнул, что решение о восстановлении армии времен Второй мировой войны было принято еще полгода назад на коллегии Минобороны страны-агрессора. Украинское военно-политическое руководство хорошо осведомлено о ситуации и знает о подготовке 60–70 тысяч личного состава.

Эксперт предположил, что, вероятно, Россия планирует использовать этот контингент на стратегических направлениях – в Донецкой области для усиления в конкретном секторе или на Харьковщине, где раньше погибло много российских солдат и нет перспектив для врага.

При этом Маломиж подчеркнул, что перемещение такой силы невозможно скрыть. Украина имеет восемь разных типов разведки, контролирующих передвижение российского человеческого ресурса и разных типов огневого поражения, добавил эксперт.

Кроме того, он напомнил, что неделю назад в Луганской области собралось 10 тысяч россиян и 450 единиц различного вооружения – танки, БТР, БМП. Украина немедленно начала уничтожать вражеский резерв, еще не готовый к бою. Это эффективно, поскольку уничтожается не только личный состав и техника, но возникает паника среди вражеских солдат, заявил Маломуж.

По его словам, тактика ликвидации врага очень важна. Ежедневные потери противника составляют от 1000 до 1700 человек, еженедельные – от 7 до 12 тысяч, ежемесячные – от 28 до 36 тысяч солдат. Соответственно, 60-70 тысяч военных Украина сможет нейтрализовать примерно через два месяца.

Пусть приходят новые, будут еще мощные удары. Мы их будем уничтожать, и это будет мощно взрывать все военные резервы врага. Они быстро их ни путем внутренних резервов, ни путем Северной Кореи не пополнят. Это наш приоритет – уничтожать резервы врага в тылах, на поле боя и готовить операцию по освобождению наших территорий", — подытожил Маломуж.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России формируют новую армию.





