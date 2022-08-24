РФ распространяет фейковый "документ" об огромных потерях ВСУ: что известно

Захватчики РФ продолжают фейковые вбросы против Украины, являющиеся частью их информационно-психологической войны. В частности, в сети начали распространять поддельный документ, где якобы содержится информация о потерях ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление Центра противодействия дезинформации в Telegram .

"Рашистские Telegram-каналы распространили "документ", якобы содержащий сведения о потерях, которые за время войны с Россией понесли украинские военные. Пропагандист отмечает "общие потери — 131 014 человек", — заявили в Центре.

В ведомстве проанализировали документ и привели доказательства того, что это подделка. В частности, там есть немало ошибок, которые не свойственны украинскому деловому вещанию, а еще — там много руссизмов: "информации О погибших", "полученных ранения", "числятся". В правилах официального документооборота (ДСТУ 4163:2020) говорится, что штрихкод следует проставлять в центре нижнего поля первой страницы.

Поэтому в Центре противодействия дезинформации призывают украинцев проверять странные "документы" и помнить, что распространение фейковой информации только помогает врагам.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Шойгу рассказал, почему Россия начала тормозить свою "спецоперацию" в Украине. Министр обороны РФ Сергей Шойгу решил оправдаться за то, что наступление российских войск в Украине фактически остановилось. Министр обороны страны-агрессора заявил, что снижение темпов наступательной операции – сознательный маневр российского военного руководства, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. Такая тактика, объяснил министр обороны страны-агрессора, действительно тормозит наступление российской армии, но на этот шаг Москва пошла сознательно.