На временно оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики призывают сдавать тех, кто фотографирует членов так называемого "народного ополчения".

Россия усиливает репрессии в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, захватчики присылают в оккупированные регионы "ополченцев" из РФ. Российские гастролеры патрулируют улицы захваченных населённых пунктов.

Как отмечают в Центре сопротивления, учитывая, что "ополчение" действительно никакое на народное, то россияне запрещают фотографировать российских гастролеров, поскольку тогда легко будет доказать, что местных среди "ополченцев" нет.

Впрочем, отметили в Центре сопротивления, враг наверняка не знает, что большинство ополченцев уже установлено и только дело времени, когда их карьера закончится.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированные территории Херсонской области прибыли гастролеры из России, которые должны повысить компетентность местных коллаборантов.

По данным Центра национального сопротивления, для этого на оккупированной территории Херсона россияне создали так называемый "Центр развития компетенций Херсонской области". Сообщается, что в этом "центре" будут проходить обучение бывшие уборщики, работники низшего звена и все остальные, кто получил должности в фейковой администрации области. Отмечается, что коллаборанты должны пройти отдельный курс патриотизма, где им будут рассказывать нацистские теории Кремля о "величии русской цивилизации" и будут отвергать существование украинской нации. Центр национального сопротивления подчеркнул, что курсы россиян являются свидетельством коллаборационной деятельности, поэтому каждый посетитель таких курсов получит наказание за свою деятельность.