РФ пыталась от имени ГУР создать панику в Украине: детали

В одно из одесских изданий поступило электронное письмо якобы от Главного управления разведки Минобороны, в котором изложен ряд ложных утверждений о ситуации на фронте и полномочиях представителей ТЦК. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Письмо якобы от ГУР с просьбой опубликовать статью под названием "Пора возвращать свое!" поступило 26 июля на электронный адрес интернет-издания "Одессаонлайн".

В разведке Центру сообщили, что никаких подобных писем не направляли.

Стратком отмечает, что статья имеет явные признаки российского "вброса", ведь в ней описывается неблагоприятная ситуация на фронте, а в срыве мобилизации обвиняют руководство страны.

Также в материале утверждается, что якобы: военное командование берет на себя полномочия по мобилизации. Поощряется информирование правоохранительных органов о людях, уклоняющихся от исполнения конституционного долга. Утверждается, что представители ТЦК имеют разрешение на использование без каких-либо оснований оружия для задержания военнообязанных.

"Таким образом пропагандисты хотят вызвать сопротивление среди граждан относительно вступления в ряды ВСУ. И создать панические настроения и желание покинуть Украину. Распространение псевдостатьи от ГУР не допущено", — говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций.

Стоит отметить, 23 июля Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 9 ноября этого года.

Читайте также на портале "Комментарии" — Главное управление разведки Министерства обороны анонсировало продолжение действий против российских военных из террористической организации Группа Вагнера в Африке. Об этом в эфире общенационального телемарафона заверил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.



