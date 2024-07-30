РФ пыталась от имени ГУР создать панику в Украине: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В одно из одесских изданий поступило электронное письмо якобы от Главного управления разведки Минобороны, в котором изложен ряд ложных утверждений о ситуации на фронте и полномочиях представителей ТЦК. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Письмо якобы от ГУР с просьбой опубликовать статью под названием "Пора возвращать свое!" поступило 26 июля на электронный адрес интернет-издания "Одессаонлайн".
В разведке Центру сообщили, что никаких подобных писем не направляли.
Стратком отмечает, что статья имеет явные признаки российского "вброса", ведь в ней описывается неблагоприятная ситуация на фронте, а в срыве мобилизации обвиняют руководство страны.
Также в материале утверждается, что якобы: военное командование берет на себя полномочия по мобилизации. Поощряется информирование правоохранительных органов о людях, уклоняющихся от исполнения конституционного долга. Утверждается, что представители ТЦК имеют разрешение на использование без каких-либо оснований оружия для задержания военнообязанных.
Стоит отметить, 23 июля Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 9 ноября этого года.
Читайте также на портале "Комментарии" — Главное управление разведки Министерства обороны анонсировало продолжение действий против российских военных из террористической организации Группа Вагнера в Африке. Об этом в эфире общенационального телемарафона заверил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!