Уничтожение вагнеровцев в Мали: в ГУР сделали интригующее заявление

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Кравцев Сергей
Главное управление разведки Министерства обороны анонсировало продолжение действий против российских военных из террористической организации Группа Вагнера в Африке. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заверил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
Андрей Юсов. Фото: из открытых источников
Представитель ГУР отметил, что пока разглашать детали не может, однако заверил – продолжение будет.
По словам Андрея Юсова, повстанцы "получили необходимую информацию и не только информацию", что позволило им провести "успешную военную операцию против российских военных преступников".
Спикер отметил, что вагнеровцы развернули активную деятельность на африканском направлении и не только.
Напомним, накануне в Мали повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из Вагнера в бою у границы с Алжиром. Сеть облетели фото и видеоролики, на которых десятки убитых российских наёмников.
29 июля Вагнер подтвердил смерть своих наемников в Мали, утверждая, что из-за песчаной бури тем удалось увеличить свою группировку и уничтожить "вагнеровцев".
Читайте также на портале "Комментарии" — в этом же эфире Андрей Юсов заявил, что поражение вражеского аэродрома и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) было "олимпийским достижением" украинских воинов. Выходные были очень "урожайными".
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