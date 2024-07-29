Уничтожение вагнеровцев в Мали: в ГУР сделали интригующее заявление

Главное управление разведки Министерства обороны анонсировало продолжение действий против российских военных из террористической организации Группа Вагнера в Африке. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заверил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Андрей Юсов. Фото: из открытых источников

Представитель ГУР отметил, что пока разглашать детали не может, однако заверил – продолжение будет.

По словам Андрея Юсова, повстанцы "получили необходимую информацию и не только информацию", что позволило им провести "успешную военную операцию против российских военных преступников".

Спикер отметил, что вагнеровцы развернули активную деятельность на африканском направлении и не только.

"Своими наемниками пытались решать геополитические, экономические вопросы, менять либо поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что собственно это уже не тот потенциал и возможности России далеко не те", – добавил Юсов.

Напомним, накануне в Мали повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из Вагнера в бою у границы с Алжиром. Сеть облетели фото и видеоролики, на которых десятки убитых российских наёмников.

29 июля Вагнер подтвердил смерть своих наемников в Мали, утверждая, что из-за песчаной бури тем удалось увеличить свою группировку и уничтожить "вагнеровцев".

Читайте также на портале "Комментарии" — в этом же эфире Андрей Юсов заявил, что поражение вражеского аэродрома и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) было "олимпийским достижением" украинских воинов. Выходные были очень "урожайными".



