РФ пытала украинцев до смерти: в ООН сделали заявление

В ООН подтвердили, что Россия применяла на оккупированных частях Украины методы пыток, которые были настолько жестокими, что привели к гибели некоторых пленных украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал председатель Комиссии по расследованию ситуации в Украине Эрик Мозе, пишет "Sky News".

ООН. Фото - из открытых источников

Мозе также сообщил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда собрала дополнительные сведенья, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, которые они контролируют, было масштабным и систематическим.

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"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы", – отметил Мозе.

Он отметил, что его команда посетила деоккупированные части Украины в Херсонской и Запорожский областях, после чего было установлено, что пытки применялись преимущественно в центрах заключения, которыми руководят российские оккупанты.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский после выступления перед Генассамблеей ООН, выступил и перед Совбезом данной организации. В частности, призвал к ее реформированию, раскритиковав "брехунцов" из России, загнавших ООН в тупик. Он также провел на полях ГА ООН встречи с представителями Албании, США, Чили, Еврокомиссии, Румынии, Болгарии, Германии, Бразилии. Каковы перспективы реформирования ООН? Как оцениваете выступление Зеленского, его встречи, промежуточные итоги пребывания в Штатах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



