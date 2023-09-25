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РФ пытала украинцев до смерти: в ООН сделали заявление

Комиссия ООН посетила деоккупированные части Украины в Херсонской и Запорожский областях

сегодня, 16:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ООН подтвердили, что Россия применяла на оккупированных частях Украины методы пыток, которые были настолько жестокими, что привели к гибели некоторых пленных украинцев. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал председатель Комиссии по расследованию ситуации в Украине Эрик Мозе, пишет "Sky News".

РФ пытала украинцев до смерти: в ООН сделали заявление

ООН. Фото - из открытых источников

Мозе также сообщил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда собрала дополнительные сведенья, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, которые они контролируют, было масштабным и систематическим.


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"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что приводили к смерти жертвы", – отметил Мозе.

Он отметил, что его команда посетила деоккупированные части Украины в Херсонской и Запорожский областях, после чего было установлено, что пытки применялись преимущественно в центрах заключения, которыми руководят российские оккупанты. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Германия отреагировала на предложение Зеленского исключить РФ из Совбеза ООН.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский после выступления перед Генассамблеей ООН, выступил и перед Совбезом данной организации. В частности, призвал к ее реформированию, раскритиковав "брехунцов" из России, загнавших ООН в тупик. Он также провел на полях ГА ООН встречи с представителями Албании, США, Чили, Еврокомиссии, Румынии, Болгарии, Германии, Бразилии. Каковы перспективы реформирования ООН? Как оцениваете выступление Зеленского, его встречи, промежуточные итоги пребывания в Штатах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-fire-at-russian-oil-tank-ukrainian-forces-close-in-on-supply-road-into-key-battleground-zelenskyy-accuses-moscow-of-genocid-12541713?postid=6486601#liveblog-body
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