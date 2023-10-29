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РФ пытается "посадить" Украину за стол переговоров: при чем здесь бои за Авдеевку

Российская армия пытается оцепить Авдеевку, чтобы заставить Украину к переговорам

сегодня, 17:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Россияне считают, если им удастся захватить Авдеевку, тогда будет возможность провести переговоры с Украиной и достичь "заморозки" войны на условиях, которые выгодны России. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала "Эспрессо".

РФ пытается "посадить" Украину за стол переговоров: при чем здесь бои за Авдеевку

Бои за Авдеевку (фото из открытых источников)

"Я не знаю, почему они считают, что мы согласимся вести переговоры с ними. Но при достижении этой цели они рассчитывают на то, что "посадят" Украину за стол переговоров для того, чтобы остановить эту войну на актуальной линии фронта. А дальше, вероятно , они планируют накапливать силы и в какой-то среднесрочной перспективе снова начать наступление уже на более выгодных условиях", – заявил он.


По его словам, российская армия и дальше будет продолжать продавливать оборону ВСУ в Авдеевке.

"Ситуация там тяжелая, оккупанты дальше будут перебрасывать туда подкрепления, чтобы осуществить окружение Авдеевки и достичь целей. Они идут вперед, у них есть определенные успехи на севере Авдеевки, ведь именно там они сегодня продвинулись к железной дороге. На юге от Авдеевки у них меньше продвижений, частично там ВСУ пытаются отражать позиции РФ", – отметил Попович.

По мнению эксперта, россияне думают, что сегодня в мире для них благоприятная ситуация, чтобы достичь таких целей, ведь непонятно, что будет с помощью от США Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, в чем важность продвижения Формулы мира. На Мальте в течение двух дней, 28 и 29 октября, проходил саммит по украинской формуле мира. После субботних консультаций прошли и воскресные. По словам президента Владимира Зеленского, в мероприятии приняли участие советники глав государств и диппредставители из 66 стран. Впервые в такой встрече (ранее были в Дании и Саудовской Аравии) приняла Армения – пока союзник РФ по ОДКБ.



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