РФ продвинулась на двух направлениях: какие города может захватить враг до конца года

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Марьян Ощановский
Российские захватчики продвинулись вперед на Покровском и Торецком направлениях, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.
Россияне продолжают наступление на Донбассе. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, если россияне продолжат наступательные действия, до конца года они могут захватить Часов Яр и взять под огневой контроль Покровск.
По его словам, причины продвижения россиян и провалов ВСУ неизменны уже последний год. А именно: нехватка живой силы и техники; неэффективное распределение критически ограниченного ресурса со стороны старших командиров; стратегические просчеты командования; проваленная мобилизация; по большей части неэффективная система подготовки мобилизованных; провал в обеспечении вооружением со стороны стран-партнеров; шаблонность реакций старшего командования на постоянные сюрпризы со стороны россиян.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пытается заставить Украину и ее западных партнеров к перемирию, заявил военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий. По его словам, дело в том, что россияне не могут долго нести потери такого масштаба, их армия изнашивается. Сначала страдает техника, а затем личный состав. Как говорит Дикий, людей россияне еще пополняют, хотя качество этих новобранцев с каждым набором снижается. Уже на Харьковщине это стало очевидным из-за большого процента новобранцев, добавил Дикий.
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