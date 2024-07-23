РФ продвинулась на двух направлениях: какие города может захватить враг до конца года

Российские захватчики продвинулись вперед на Покровском и Торецком направлениях, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник.

Россияне продолжают наступление на Донбассе. Фото из открытых источников

"Россияне продолжают продвигаться на Востоке. Покровское и Торецкое направления оказались не такими "железными", как о них нам говорили наши родители-командиры. Но они многое, что говорят, — работа у них такая", — отметил Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, если россияне продолжат наступательные действия, до конца года они могут захватить Часов Яр и взять под огневой контроль Покровск.

"При данном положении вещей до конца года мы потеряем и Торецкий укрепрайон, и Часов Яр, а Покровск оккупанты возьмут под прямой огневой контроль артиллерии", — рассказал военнослужащий.

По его словам, причины продвижения россиян и провалов ВСУ неизменны уже последний год. А именно: нехватка живой силы и техники; неэффективное распределение критически ограниченного ресурса со стороны старших командиров; стратегические просчеты командования; проваленная мобилизация; по большей части неэффективная система подготовки мобилизованных; провал в обеспечении вооружением со стороны стран-партнеров; шаблонность реакций старшего командования на постоянные сюрпризы со стороны россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пытается заставить Украину и ее западных партнеров к перемирию, заявил военный эксперт и ветеран АТО Евгений Дикий. По его словам, дело в том, что россияне не могут долго нести потери такого масштаба, их армия изнашивается. Сначала страдает техника, а затем личный состав. Как говорит Дикий, людей россияне еще пополняют, хотя качество этих новобранцев с каждым набором снижается. Уже на Харьковщине это стало очевидным из-за большого процента новобранцев, добавил Дикий.

