Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Российские захватчики продвигаются вперед на Покровском направлении, пишет офицер ВСУ Николай Мельник.
Россия продолжает разрушать украинские города. Фото из открытых источников
По мнению военнослужащего, противник, скорее всего, продолжит наращивать давление на этих направлениях, а ВСУ будут отступать к большим фортификационным рубежам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны стало очевидно, что у Запада нет четкой стратегии завершения войны в Украине, считает политолог Владимир Фесенко. Политолог отметил, что на сегодняшний день есть стремление выровнять ситуацию на фронте за счет европейской и американской помощи, но остается открытым вопрос, как выходить на мирные переговоры без хотя бы частичной победы и существенных успехов Украины.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время написания произведений в рамках проведения итоговых экзаменов в школах на временно оккупированных территориях Донбасса дети заметили определенную тенденцию. Если в работе упоминается имя Владимира Путина, то оценка будет обязательно выше. На временно оккупированных территориях Украины большой кадровый дефицит учителей, поскольку большинство украинских педагогов отказались сотрудничать с оккупационными властями.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!