РФ продвигается на Покровском направлении: как далеко может зайти враг

Российские захватчики продвигаются вперед на Покровском направлении, пишет офицер ВСУ Николай Мельник.

Россия продолжает разрушать украинские города. Фото из открытых источников

"Происходит то, что я говорил. Мы уходим из "подковы" между Уманским и Новопрокоповским, поскольку воевать за две не нужные посадки нет ни сил, ни средств. Окончательная потеря Сокола – это уже даже не вопрос времени, а факт", — подчеркнул Николай Мельник.

По мнению военнослужащего, противник, скорее всего, продолжит наращивать давление на этих направлениях, а ВСУ будут отступать к большим фортификационным рубежам.

"Россияне начали испытывать человеческий голод, поэтому широкое наступление притормозило. Но даже несмотря на это, россияне способны отвоевывать посадки из-за обескровленности украинских бригад. Если власть не станет уже сегодня массово мобилизировать 25-летних, то послезавтра нужно будет мобилизировать 18-летних. Армия обескровлена. Отсутствие ротаций приводит лишь к тому, что бригады стираются до полной потери боеспособности", – добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны стало очевидно, что у Запада нет четкой стратегии завершения войны в Украине, считает политолог Владимир Фесенко. Политолог отметил, что на сегодняшний день есть стремление выровнять ситуацию на фронте за счет европейской и американской помощи, но остается открытым вопрос, как выходить на мирные переговоры без хотя бы частичной победы и существенных успехов Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что во время написания произведений в рамках проведения итоговых экзаменов в школах на временно оккупированных территориях Донбасса дети заметили определенную тенденцию. Если в работе упоминается имя Владимира Путина, то оценка будет обязательно выше. На временно оккупированных территориях Украины большой кадровый дефицит учителей, поскольку большинство украинских педагогов отказались сотрудничать с оккупационными властями.