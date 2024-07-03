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РФ продолжает выбирать новые цели на востоке: какие города теперь под угрозой

Россияне используют все накопившиеся резервы для фронтальных атак, говорит Сергей Згурец.

3 июля 2024, 20:56
Автор:
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Лиля Воробьева
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Оккупанты пытаются штурмовать населенные пункты Северное, Южное и Шумы на Донбассе, а также совершают атаки в направлении села Нью-Йорк. Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

РФ продолжает выбирать новые цели на востоке: какие города теперь под угрозой

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

"Эта агломерация потом может влиять на ситуацию к югу от Временного Яра и ситуацию в Покровске. Сейчас есть попытка противника использовать все накопленные резервы для фронтальных атак на Торецк. Это соответствует стратегии противника по выходу на административные границы Донецкой области. Понимаем, что сейчас существенно увеличилась интенсивность боевых действий в этом направлении", — подчеркнул он в комментарии "Эспрессо.TV".

Эксперт отметил, что украинские силы делают все возможное для защиты Покровской и Торецкой, используя разные средства, включая артиллерию.

"Все будет зависеть от того, насколько удастся найти баланс между резервами наших сил и возможностями для уничтожения противника. Хотя противник также будет подтягивать резервы. Участки, касающиеся Торецкого, Покровского и Временного Яра, взаимосвязаны. То есть здесь мы будем видеть наибольшую динамику в ближайшие недели", – добавил Згурец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в странские военные отошли с одного из микрорайонов во Временном Яру . Украинские воины вынуждены были отойти из микрорайона Канал в городе Часов Яр, Донецкая область, поскольку он был полностью разрушен. Решение об уходе было принято с тем, чтобы сохранить личный состав украинской армии, сообщил аналитик и соучредитель проекта DeepState Руслан Микула в эфире канала "Эспрессо". Микула добавил, что эти точки переправы постоянно находятся под огнем противника.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=spkMG2jo2DQ
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