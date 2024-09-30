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РФ продолжает подходить к Покровску и захватила еще 2 села: сколько километров осталось до города

Российские оккупанты находятся в 9 километрах от Покровска и смогли захватить еще 2 населенных пункта, указывает аналитик.

30 сентября 2024, 18:45 comments3355
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Лиля Воробьева

Российские войска захватили два села на Покровском направлении и приблизились на 9 км к Покровску в Донецкой области. Об этом сообщил эксперт по анализу открытых данных издания BILD Юлиан Репке.

РФ продолжает подходить к Покровску и захватила еще 2 села: сколько километров осталось до города

Бої за Покровськ (фото з відкритих джерел)

По его словам, российские вооруженные силы расширили свой плацдарм на север, захватив село Крутый Яр, где до начала войны проживало около 100 человек, а также соседнее село Красный Яр с довоенным населением в 200 человек.

"Российская армия вторжения захватила Красный Яр и Крутый Яр в 9 км восточнее Покровска", — сообщил Юлиан Репке, подчеркивая, что ситуация на Покровском направлении остается сложной, и оккупационные войска продолжают оказывать давление на украинские Силы обороны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский на пике наступления на Донецкую область увольняет опытных командиров. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выводит еще несколько опытных бригад по критическим направлениям в Донецкой области, об этом заявила нардеп Марьяна Безугла.

При этом она сообщила, что с должности командира 72-й бригады на пике наступления россиян в Угледаре уволили Ивана Винника. Вместо него назначили Александра Охрименко, который имел опыт управления 14-й бригадой, но год назад Валерий Залужный после скандалов с коррупцией одесского военкома Борисова, которого тогдашний главнокомандующий защищал до последнего, назначил этого комбрига на должность руководителя Одесского ТЦК и СП.
Как говорит Безугла, это было сделано показательно, вроде держите. При этом она утверждает, что якобы никто в Одессе не почувствовал улучшения работы ТЦК и СП, возможно, потому что "один из лучших военных командиров", как его тогда представил Залужный, не удержался долго в должности и был переведен на должность начальника отдела управления физкультурно. -спортивной реабилитации управления физической культуры Командование подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/19056
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