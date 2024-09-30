"Российская армия вторжения захватила Красный Яр и Крутый Яр в 9 км восточнее Покровска", — сообщил Юлиан Репке, подчеркивая, что ситуация на Покровском направлении остается сложной, и оккупационные войска продолжают оказывать давление на украинские Силы обороны.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Сырский на пике наступления на Донецкую область увольняет опытных командиров. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выводит еще несколько опытных бригад по критическим направлениям в Донецкой области, об этом заявила нардеп Марьяна Безугла.
При этом она сообщила, что с должности командира 72-й бригады на пике наступления россиян в Угледаре уволили Ивана Винника. Вместо него назначили Александра Охрименко, который имел опыт управления 14-й бригадой, но год назад Валерий Залужный после скандалов с коррупцией одесского военкома Борисова, которого тогдашний главнокомандующий защищал до последнего, назначил этого комбрига на должность руководителя Одесского ТЦК и СП.
Как говорит Безугла, это было сделано показательно, вроде держите. При этом она утверждает, что якобы никто в Одессе не почувствовал улучшения работы ТЦК и СП, возможно, потому что "один из лучших военных командиров", как его тогда представил Залужный, не удержался долго в должности и был переведен на должность начальника отдела управления физкультурно. -спортивной реабилитации управления физической культуры Командование подготовки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.