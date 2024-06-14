РФ прекратит огонь и будет готова начать переговоры: Путин назвал новое условие

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для того, чтобы прекратилась война в Украине и начался процесс мирных переговоров ВСУ должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", со ссылкой на заявление Путина
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Важно отметить, что это не единственное условие, которое выставляет диктатор. Путин также требует, чтобы Украина отказалась вступать в НАТО. Только после выполнения Киевом этих условий РФ прекратит огонь.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин опять заявил, что сегодня для России непростое время, при этом отметил, что якобы российский народ всегда преодолевал все возможные сложности и преграды.
Также издание "Комментарии" сообщало – война будет продолжаться: Владимир Зеленский назвал ключевое преимущество Владимира Путина.
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