РФ прекратит огонь и будет готова начать переговоры: Путин назвал новое условие

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для того, чтобы прекратилась война в Украине и начался процесс мирных переговоров ВСУ должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", со ссылкой на заявление Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Важно отметить, что это не единственное условие, которое выставляет диктатор. Путин также требует, чтобы Украина отказалась вступать в НАТО. Только после выполнения Киевом этих условий РФ прекратит огонь.

"Как только это случится и Украина откажется от НАТО – будет приказ о незамедлительном прекращении огня и начале переговоров" — заявил Владимир Путин.

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"Слава, державная мощь древней Руси развивались и крепли в величайшей эпохе Московского царства, Российской империи и Советского Союза, и все эти этапы — одно неразрывное целое современной России. И потому считаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего отечества", — сказал Путин.

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