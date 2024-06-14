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РФ прекратит огонь и будет готова начать переговоры: Путин назвал новое условие

Диктатор требует, чтобы ВСУ отступили

сегодня, 13:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для того, чтобы прекратилась война в Украине и начался процесс мирных переговоров ВСУ должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", со ссылкой на заявление Путина

РФ прекратит огонь и будет готова начать переговоры: Путин назвал новое условие

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Важно отметить, что это не единственное условие, которое выставляет диктатор. Путин также требует, чтобы Украина отказалась вступать в НАТО. Только после выполнения Киевом этих условий РФ прекратит огонь.

"Как только это случится и Украина откажется от НАТО – будет приказ о незамедлительном прекращении огня и начале переговоров" — заявил Владимир Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин опять заявил, что сегодня для России непростое время, при этом отметил, что якобы российский народ всегда преодолевал все возможные сложности и преграды.

"Слава, державная мощь древней Руси развивались и крепли в величайшей эпохе Московского царства, Российской империи и Советского Союза, и все эти этапы — одно неразрывное целое современной России. И потому считаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего отечества", — сказал Путин.

Также издание "Комментарии" сообщало – война будет продолжаться: Владимир Зеленский назвал ключевое преимущество Владимира Путина.

Ранее "Комментарии" сообщали — уже в эти выходные пройдет столь долгожданный саммит мира в Швейцарии. Какие ощущения перед стартом саммита? Действительно ли он может стать подготовительным этапом для прямых переговоров Киева и Москвы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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