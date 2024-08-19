РФ подступает к Покровску: сколько времени осталось у жителей на эвакуацию

Увеличились темпы эвакуации из Покровска Донецкой области, к которому приближается российская армия, — ежедневно из города выезжает 500-600 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

Эвакуация из Покровска. Фото из открытых источников

Отмечается, что, учитывая сроки продвижения российской армии, у жителей Покровска есть неделя-две на эвакуацию, предполагает местная власть и призывает людей уехать уже, пока это возможно еще сделать в спокойном режиме. Сейчас в Покровске работают все сервисы и службы. Но начальник ГВА прогнозирует, что уже вскоре их работу придется прекращать.

"На сегодня пока в Покровске работает все, все сервисы, полностью. То есть, и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит. И магазин, рынки, банки, суд, ГМС, ЦНАП. Пока что работает все. Но мы понимаем, что неделю там будет сворачиваться потихоньку", – заявил Сергей Добряк.

Начальник ГВА прогнозирует, что уже на этой неделе в городе введут принудительную эвакуацию детей.

"У нас было 13 700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в общине остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается... Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей", — сказал Добряк.

Читайте также на портале "Комментарии" — большие потери российских захватчиков затрудняют им продвигаться на Покровском направлении. Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил подполковник, пресс-офицер бригады "Червона калина" Николай Коваль.

Также издание "Комментарии" сообщало – стали известны потери России и Украины на Авдеевско-Покровском направлении.



