РФ подступает к Покровску: сколько времени осталось у жителей на эвакуацию

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Увеличились темпы эвакуации из Покровска Донецкой области, к которому приближается российская армия, — ежедневно из города выезжает 500-600 человек. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.
Эвакуация из Покровска. Фото из открытых источников
Отмечается, что, учитывая сроки продвижения российской армии, у жителей Покровска есть неделя-две на эвакуацию, предполагает местная власть и призывает людей уехать уже, пока это возможно еще сделать в спокойном режиме. Сейчас в Покровске работают все сервисы и службы. Но начальник ГВА прогнозирует, что уже вскоре их работу придется прекращать.
Начальник ГВА прогнозирует, что уже на этой неделе в городе введут принудительную эвакуацию детей.
Читайте также на портале "Комментарии" — большие потери российских захватчиков затрудняют им продвигаться на Покровском направлении. Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил подполковник, пресс-офицер бригады "Червона калина" Николай Коваль.
Также издание "Комментарии" сообщало – стали известны потери России и Украины на Авдеевско-Покровском направлении.
Новости