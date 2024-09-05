РФ перешла к ударам по Украине баллистикой: что понял Кремль и при чем здесь Запад

Россия наращивает количество обстрелов Украины баллистическими ракетами из-за ограниченного количества систем противовоздушной обороны, способных их перехватывать, сообщил в эфире "Эспрессо" военный эксперт Валерий Романенко.

Ракетный удар

"Россия смещает акцент на использование баллистических ракет, поскольку осознает, что у Украины не хватает ПВО, способных их сбивать. Из-за этого применение крылатых ракет снижается, увеличивается количество обстрелов баллистическими ракетами", — отметил Романенко.

По его словам, сбыт крылатых ракет и ударных беспилотников может достигать 80-100%, но для уничтожения баллистических ракет необходимы антибаллистические комплексы.

При этом Романенко подчеркнул, что в Украине только пять систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты.

"Нам нужно больше ЗРК, которые способны сбивать баллистические ракеты прямым попаданием. То есть, когда ракета ЗРК сбивает баллистическую ракету почти на финальной траектории полета. Такая система ПВО не просто сбивает баллистическую ракету, а инициирует ее взрыв в воздухе. Иначе ее нет смысла сбивать. Таких комплексов у Украины только 5 единиц. В частности, четыре американских ЗРК Patriot и SAMP-T", — пояснил Романенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ ударила баллистикой по Полтаве и Львову. В результате ударов по меньшей мере 60 погибших. Эксперты считают, что Россия перешла к выполнению так называемого плана Б, когда она будет усиливать террор и бить по гражданской инфраструктуре, чтобы вызвать панику среди украинцев. Расчет Кремля на то, что изможденные и испуганные украинцы потребуют от власти пойти на мир с Россией на любых условиях.



