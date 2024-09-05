РФ перешла к ударам по Украине баллистикой: что понял Кремль и при чем здесь Запад

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Ткачик Олеся
Россия наращивает количество обстрелов Украины баллистическими ракетами из-за ограниченного количества систем противовоздушной обороны, способных их перехватывать, сообщил в эфире "Эспрессо" военный эксперт Валерий Романенко.
Ракетный удар
По его словам, сбыт крылатых ракет и ударных беспилотников может достигать 80-100%, но для уничтожения баллистических ракет необходимы антибаллистические комплексы.
При этом Романенко подчеркнул, что в Украине только пять систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ ударила баллистикой по Полтаве и Львову. В результате ударов по меньшей мере 60 погибших. Эксперты считают, что Россия перешла к выполнению так называемого плана Б, когда она будет усиливать террор и бить по гражданской инфраструктуре, чтобы вызвать панику среди украинцев. Расчет Кремля на то, что изможденные и испуганные украинцы потребуют от власти пойти на мир с Россией на любых условиях.
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