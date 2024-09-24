РФ переходит к обороне: в США рассказали об изменениях на фронте (карта)

Российские оккупационные войска переходят к оборонительным операциям к северу от Харькова. Это могло произойти в результате молниеносного прорыва украинской армии в Курскую область. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отметили, спикер Харьковской группировки войск Украины полковник Виталий Саранцев сообщил, что российские войска ведут оборону на рубеже Глубокое-Липцы, а действующий на харьковском направлении заместитель командира украинского батальона беспилотников заявил, что наступление Украины на Курск могло повлиять на прифронтовую ситуацию в этом районе. Он уточнил, что передислокация Россией части подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота в неназванном направлении способствовала решению россиян остаться в обороне.

Саранцев и украинские военные официальные лица сообщили, что российские силы продолжают наступательные операции к северо-востоку от города Харькова и атаковали вблизи Волчанска и Тихого 22 и 23 сентября.

Читайте также на портале "Комментарии" — Курская наступательная операция Сил обороны Украины существенно повлияла на ситуацию в районе Глубокое-Липцы на Харьковском направлении. Об этом в эфире марафона "Суспильное Новости" рассказал заместитель командира батальона ударных беспилотников Ахиллес 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич.

"Когда началась Курская операция, мы были на направлении Липцы-Глубокое, только там. Действительно, там продолжались очень серьезные бои и там была морская пехота тихоокеанского флота. Когда началась Курская операция, часть этого подразделения сорвалась и пошла в другую сторону. То есть, действительно это повлияло. Я не знаю замысла Курской операции точно, эта история покажет – только сейчас Главком знает и Ставка, можно только гадать. Но я уверен, что задачу, которую имела Курская операция, она выполнила и продолжает выполнять ", – отметил военный.

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