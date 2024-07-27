РФ перебрасывает резервы из Запорожской области: где собирается массированно ударить враг

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Кравцев Сергей
Российское командование перебрасывает резервы в район Торецка и Часового Яра из Запорожской области. Также оккупанты уменьшили время подготовки живой силы. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Одновременно, по его данным, увеличилось количество "доукомплектованных" подразделений.
Андрющенко заключает, что россияне откровенно не успевают замещать потери в текущем состоянии мобилизации.
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