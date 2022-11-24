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РФ отправляет войска и мобилизованных на восток Украины: в Генштабе рассказали подробности

В Донецкую область бросают даже студентов, которых обещали освободить от мобилизации

сегодня, 13:58
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Автор:

Лиля Воробьева

РФ продолжает перебрасывать свои войска из Херсона на восток Украины. В Генштабе рассказали, что в Донецкую область россияне бросают даже студентов, которым обещали освобождение от мобилизации. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

РФ отправляет войска и мобилизованных на восток Украины: в Генштабе рассказали подробности

Мобилизированных россиян бросают в Донецкую область (фото из открытых источников)

"В течение недели замечена передислокация подразделений российских оккупационных войск, прежде всего мотострелковых, танковых, воздушно-десантных, артиллерийских и других войск, с временно оккупированной территории Херсонской области на другие направления", — сообщил Громов.

В Генштабе рассказали, что РФ продолжает перебрасывать мобилизованных россиян на Донбасс. Среди них даже студенты и люди старше 50 лет. Все эти категории  обещали освободить от мобилизации.

Также длилась передислокация подразделений мобилизационного резерва 1 армейского корпуса (Донецк) на временно оккупированную территорию Донецкой области. В пункт постоянной дислокации", – напомнит Громов.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Россия готовится к боям . Российские войска активно обустраивают укрепление у админграницы с Херсонской областью и Крымским полуостровом. Изготовленные блоки и конструкции свозят в Армянск, который считается "входом" на территорию АРК. В ВСУ также сообщают, что уже готовую продукцию российские захватчики вывозят в направлении Армянска. Возможно, что эти действия направлены на создание защитных укреплений для будущей новой линии обороны.Следует напомнить, что по данным Главного управления разведки МОУ, российские военные готовятся к активной обороне Крымского полуострова.



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Источник: https://youtu.be/vLG2IZaEQf0
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