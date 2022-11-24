РФ отправляет войска и мобилизованных на восток Украины: в Генштабе рассказали подробности

РФ продолжает перебрасывать свои войска из Херсона на восток Украины. В Генштабе рассказали, что в Донецкую область россияне бросают даже студентов, которым обещали освобождение от мобилизации. Такое заявление сделал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

"В течение недели замечена передислокация подразделений российских оккупационных войск, прежде всего мотострелковых, танковых, воздушно-десантных, артиллерийских и других войск, с временно оккупированной территории Херсонской области на другие направления", — сообщил Громов.

В Генштабе рассказали, что РФ продолжает перебрасывать мобилизованных россиян на Донбасс. Среди них даже студенты и люди старше 50 лет. Все эти категории обещали освободить от мобилизации.

Также длилась передислокация подразделений мобилизационного резерва 1 армейского корпуса (Донецк) на временно оккупированную территорию Донецкой области. В пункт постоянной дислокации", – напомнит Громов.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Россия готовится к боям . Российские войска активно обустраивают укрепление у админграницы с Херсонской областью и Крымским полуостровом. Изготовленные блоки и конструкции свозят в Армянск, который считается "входом" на территорию АРК. В ВСУ также сообщают, что уже готовую продукцию российские захватчики вывозят в направлении Армянска. Возможно, что эти действия направлены на создание защитных укреплений для будущей новой линии обороны.Следует напомнить, что по данным Главного управления разведки МОУ, российские военные готовятся к активной обороне Крымского полуострова.