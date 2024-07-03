РФ определила новые цели: какие города под угрозой оккупации

Российские оккупанты пытаются штурмовать населенные пункты Северное, Южное, а также Шумы на Донбассе. Кроме того, вражеские атаки направлены на поселок Нью-Йорк, сообщил директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Оккупанты

По его словам, эта агломерация может повлиять на ситуацию южнее Часового Яра и в Покровске. Сейчас, добавил эксперт, противник пытается использовать все накопившиеся резервы для фронтальных атак на Торецк. Это отвечает стратегии выхода на административные границы Донецкой области. То есть, добавил Згурец, интенсивность боевых действий в этом направлении существенно возросла.

Эксперт подчеркнул, что украинские силы делают все возможное для защиты Покровской и Торецкой, используя различные средства, в частности артиллерию.

По его словам, все будет зависеть от того, насколько удастся найти баланс между нашими резервами и возможностями уничтожения противника. При этом он прогнозирует, что оккупанты также будут подтягивать свои резервы. Участки, касающиеся Торецкого, Покровского и Часового Яра, взаимосвязаны, поэтому здесь мы увидим самую большую динамику в ближайшие недели, подчеркнул Згурец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщил , что, к сожалению, сразу две очередные "крепости" на подходе – Торецк и Часов Яр. Он предположил, что южная часть с. Нью-Йорк – все-таки потеряна. Также, по его словам, оккупанты лезут на Калиново. По его словам, только вопрос времени, когда оккупанты попытаются прорваться на Александрополь и полезут со стороны Широкой Балки. На Краматорском направлении, судя по всему, микрорайон "Канал" в "часике" также потерян полностью, добавил Машовец.



