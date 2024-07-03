Военные потеряли позиции на одном из направлений: тревожные подробности

Как сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, к сожалению, сразу две очередных "крепости" на подходе – Торецк и Часов Яр.

Война в Украине

"Только вчера написал в обзоре, что будут рваться на Нью-Йорк с юга и востока, но по характеру работы враждебных авиации и артиллерии, в течение последних суток, это было вполне возможно понять. Вероятно, южная часть с. Нью-Йорк – все-таки потеряна. На Калиново они уже лезут", — сообщил эксперт.

По его словам, только вопрос времени — когда оккупанты попытаются прорваться на Александрополь и полезут со стороны Широкой Балки.

"На Краматорском направлении, судя по всему, микрорайон "Канал" в "часике" также — потерян полностью" — отметил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты пытаются захватить Часов Яр уже несколько месяцев подряд. В конце концов, военное руководство говорило о том, что потеря города – это только вопрос времени. Кроме того, было отмечено, что ничего страшного не произойдет, если военные будут вынуждены отойти от этого населенного пункта.

Кроме того, враги прорвались и на Торецком направлении, где события развивались чрезвычайно стремительно и вызывали непонимание среди экспертов. По их словам, очень странно, что оккупантам удалось захватить территорию в течение нескольких дней.

При этом, как отметили аналитики американского Института изучения войны, российское военное командование намерено использовать наступление на Торецк для создания оперативных возможностей для продвижения либо в районе Часового Яра, либо в районе Авдеевки. В ISW отметили, что российские подготовительные мероприятия, которые могут поддерживать сразу несколько планов, свидетельствуют о более развитом уровне оперативного планирования и предвидения, чем раньше.



