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РФ оккупировала еще два села: где продвинулся враг

Враг захватил две деревни на Покровском направлении

сегодня, 00:30
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Марьян Ощановский

За последние сутки российские захватчики продвинулись на Покровском направлении в Донецкой области.

РФ оккупировала еще два села: где продвинулся враг

Россияне продолжают продвигаться на Донбассе. Фото из открытых источников

По данным Telegram-канала Deep State, враг оккупировал села Желанне и Орловку. Оба населенных пункта расположены на Покровском направлении.

Также Deep State сообщил о продвижении российской армии в Нью-Йорке, Николаевке, Журавце и Красногоровке.

Как известно, на днях россияне сообщили о захвате города Красногоровка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" сообщил, что захваченные в плен российские военные выразили желание воевать на стороне Украины в российских добровольческих группировках. По его словам, российские добровольцы должны пройти проверки, чтобы попасть в ряды украинских сил. Украинский военный и автор телеграмм-канала "Офицер" рассказал о неожиданном решении, принятом некоторыми российскими солдатами, попавшими в украинский плен во время боев в Курской области.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что не секрет, что для Кремля украинцы не являются приоритетом, а потому гуманитарная помощь на временно оккупированных территориях имеет функцию шантажа и подкупа лояльности населения. В то же время, потребности этнических россиян имеют большую приоритетность, поскольку в Кремле прекрасно понимают, что оккупированные территории – не Россия. Следовательно, отметили в Центре сопротивления, все гуманитарные грузы были перенаправлены на Курщину. Соответствующее решение Кремль объясняет якобы инициативой населения оккупированных территорий, а местным жителям отказывают в выдаче помощи. Зато их кормят обещаниями.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20125
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