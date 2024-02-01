РФ огромным штурмом пошла на Крынки: украинские бойцы держат плацдарм высокой ценой

Военные ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра сверхвысокой ценой. Захватчики все время идут в атаки близ Кринок , однако украинские бойцы успешно отбивают врага и удерживают позиции. Об этом сказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань во время эфира на телеканале " Эспрессо ".

Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра (фото из открытых источников)

"ВСУ продолжают держать плацдарм на левом берегу Днепра. Оккупанты ежедневно атакуют Крынки, ежедневно враг совершает большое количество попыток атак на левом берегу. Но ВСУ отбивают все вражеские атаки и позиции удерживаются. Возле Антоновского автомобильного моста, в районе дач, Силы обороны также держат ", – сообщил представитель депутатского корпуса Херсонщины.

Хлань отмечает, что позиции украинских защитников на левом берегу Днепра – неприятная тема для оккупантов. Они публично не обсуждают этот вопрос.

"Левобережный плацдарм является болезненной темой окупантов, с точки зрения той пропагандистской машины, которую россияне раскрутили на левобережной части Херсонщины. Даже российские военные коры, которые сначала показывали, что происходит на левом берегу и освещали то, что ВСУ удерживают плацдарм, и даже уже молчат. Оккупанты считают, что ничего страшного не происходит. Понимаем, что содержание этих позиций дается ВСУ сверхвысокой ценой. И это героическая задача, которую выполняют украинские защитники на левом берегу Днепра", — заключил депутат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в фицер ВСУ заявил, что не верит в то, что F-16 коренным образом изменят ситуацию на поле боя. Американские истребители F-16 и дальнобойные ракеты не являются "идеальным оружием", которое может переломить ситуацию на фронте, заявил офицер ВСУ Мирослав Гай.