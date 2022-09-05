РФ обстреляла нефтебазу в Криворожском районе: что известно

Российские оккупанты обстреляли нефтебазу в Криворожском районе Днепропетровской области. В результате ракетных обстрелов произошел пожар. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

РФ обстреляла нефтебазу в Криворожском районе (иллюстративное фото из открытых источников)

"Приблизительно в 19 часов вечера в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара крылатыми ракетами по нефтебазе. Уничтожен большой запас топлива", — сообщил чиновник.

По словам Вилкула, спасатели начинают локализовать пожар. Кроме того, на месте обстрела работают почти все оперативные службы, устанавливающие последствия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу в четвертый раз за месяц объявил о захвате Песков на Донбассе. Руководитель российского оборонного Министерства Сергей Шойгу, который может остаться без высокой должности по причине буксования российской армии во время спецоперации в нашей стране, снова похвастался успешным "взятием" поселка Пески на Донбассе. Российский министр объявил о "захвате" поселка Пески 2 сентября, но до него о фейковых успехах российских захватчиков говорило как минимум, трое российских военных чиновников. В частности, еще 4 августа о "захвате" Песков сообщил представитель батальона 11-го полка так называемой "ДНР". Второй раз об ожидаемых "успехах" в украинских Песках объявил должностное лицо российского оборонного Министерства Игорь Конашенков. Еще, уже традиционно аплодировал фейковым "успехам" российских воинов глава Чечни Рамзан Кадыров. Да, 21 августа он сделал заявление о том. что на Донбассе захвачен этот поселок. При этом, российский министр обороны, отчитываясь о фейковом успехе, любым способом хочет сохранить за собой высокий министерский пост.

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