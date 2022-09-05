logo

BTC/USD

19776.07

ETH/USD

1599.53

LTC/USD

60.17

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ обстреляла нефтебазу в Криворожском районе: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ обстреляла нефтебазу в Криворожском районе: что известно

Около 19 часов вечера в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара

5 сентября 2022, 22:43
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российские оккупанты обстреляли нефтебазу в Криворожском районе Днепропетровской области. В результате ракетных обстрелов произошел пожар. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

РФ обстреляла нефтебазу в Криворожском районе: что известно

РФ обстреляла нефтебазу в Криворожском районе (иллюстративное фото из открытых источников)

"Приблизительно в 19 часов вечера в Криворожском районе враг нанес два ракетных удара крылатыми ракетами по нефтебазе. Уничтожен большой запас топлива", — сообщил чиновник.

По словам Вилкула, спасатели начинают локализовать пожар. Кроме того, на месте обстрела работают почти все оперативные службы, устанавливающие последствия.

 Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Шойгу в четвертый раз за месяц объявил о захвате Песков на Донбассе. Руководитель российского оборонного Министерства Сергей Шойгу, который может остаться без высокой должности по причине буксования российской армии во время спецоперации в нашей стране, снова похвастался успешным "взятием" поселка Пески на Донбассе. Российский министр объявил о "захвате" поселка Пески 2 сентября, но до него о фейковых успехах российских захватчиков говорило как минимум, трое российских военных чиновников. В частности, еще 4 августа о "захвате" Песков сообщил представитель батальона 11-го полка так называемой "ДНР". Второй раз об ожидаемых "успехах" в украинских Песках объявил должностное лицо российского оборонного Министерства Игорь Конашенков. Еще, уже традиционно аплодировал фейковым "успехам" российских воинов глава Чечни Рамзан Кадыров. Да, 21 августа он сделал заявление о том. что на Донбассе захвачен этот поселок. При этом, российский министр обороны, отчитываясь о фейковом успехе, любым способом хочет сохранить за собой высокий министерский пост.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/vilkul/1878
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!