logo

BTC/USD

39877.57

ETH/USD

2230.22

LTC/USD

65.34

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ не может выйти из позиционной войны: на что жалуются оккупанты
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ не может выйти из позиционной войны: на что жалуются оккупанты

По информации ISW, российские войска пытаются выйти из позиционной войны, но пока не знают, как это сделать

сегодня, 09:32
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские захватнические войска пытаются компенсировать удары украинских беспилотников, чтобы выйти из позиционной войны и прорвать оборонительные позиции ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

РФ не может выйти из позиционной войны: на что жалуются оккупанты

Российские войска. Фото: из открытых источников

Российские военные блогеры утверждают, что войска РФ пытаются компенсировать украинские удары с беспилотников и в тылу на уровне, необходимом для того, чтобы выйти из позиционной войны.

Американские аналитики приводят сообщения российского военного блогера, который заявил 23 января, что войскам РФ нужно выяснить, как выйти из позиционной войны, но что российские войска не могут сконцентрироваться в количестве, достаточном для прорыва украинских линий. Вся причина в том, что ВСУ наносят удары по всем скоплениям сил больше батальона. Он утверждал, что украинские войска наносят удары по скоплениям российских сил даже в ближнем тылу.

Также военный блогер сообщил, что украинские силы нацеливаются на небольшие российские группы из одной-двух пехотных рот и 10 бронемашин с помощью беспилотников, не позволяя российским войскам даже достичь украинских передовых оборонительных рубежей.

Военный блогер заявил, что российским войскам необходимо как получить косвенное огневое преимущество над украинскими войсками, так и модернизировать российское командование и управление, чтобы выйти из позиционной войны. Он подчеркнул, что российские войска на передовой должны иметь возможность быстрой связи, чтобы минимизировать время между обнаружением и поражением цели, и что это изменение произойдет только при условии существенных изменений в процессах С2.

Читайте также на портале "Комментарии" — что происходит зимой на фронте: кто и в чем имеет преимущество. Эксперты во время эксклюзивного интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-23-2024
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости