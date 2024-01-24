РФ не может выйти из позиционной войны: на что жалуются оккупанты

Российские захватнические войска пытаются компенсировать удары украинских беспилотников, чтобы выйти из позиционной войны и прорвать оборонительные позиции ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Российские военные блогеры утверждают, что войска РФ пытаются компенсировать украинские удары с беспилотников и в тылу на уровне, необходимом для того, чтобы выйти из позиционной войны.

Американские аналитики приводят сообщения российского военного блогера, который заявил 23 января, что войскам РФ нужно выяснить, как выйти из позиционной войны, но что российские войска не могут сконцентрироваться в количестве, достаточном для прорыва украинских линий. Вся причина в том, что ВСУ наносят удары по всем скоплениям сил больше батальона. Он утверждал, что украинские войска наносят удары по скоплениям российских сил даже в ближнем тылу.

Также военный блогер сообщил, что украинские силы нацеливаются на небольшие российские группы из одной-двух пехотных рот и 10 бронемашин с помощью беспилотников, не позволяя российским войскам даже достичь украинских передовых оборонительных рубежей.

Военный блогер заявил, что российским войскам необходимо как получить косвенное огневое преимущество над украинскими войсками, так и модернизировать российское командование и управление, чтобы выйти из позиционной войны. Он подчеркнул, что российские войска на передовой должны иметь возможность быстрой связи, чтобы минимизировать время между обнаружением и поражением цели, и что это изменение произойдет только при условии существенных изменений в процессах С2.

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