РФ накапливает силы для наступления: где Путин дал команду прорвать фронт

Российские оккупационные войска ждут подкрепления для дальнейших атак на Покровском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОСУВ "Хортица" в Телеграмм.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В частности, российские захватчики пытались реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономическое, Новоукраинка, Лисовка, Котлино и Зверевое.

Также наши воины отражали штурмы неподалеку от Удачного, Муравки, Филиала и Дачного. Враг продолжает накапливать силы для последующих атак. Силы обороны сдерживают напор, уничтожая превосходящие силы противника.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что россияне разочаровались в своей идее выйти к админграницам Днепровщины и Донетчины. По его словам, на большей части фронта наступление армии РФ замедлилось, однако есть направления, куда сместилась российская активность.

Виктор Трегубов в эфире "Эспрессо" рассказал о ситуации на фронте. По его словам, в настоящее время основной упор россиян сосредоточен на Покровском направлении.

"Сейчас акцент и интенсивность российских наступлений сместилась на Покровское направление. Снизилась заметно на Новопавловском направлении. Если раньше Новопавловск был почти вторым, то сейчас можно увидеть, что россияне просто разочаровались в своей идее достичь административных границ Днепропетровской и Донецкой областей", — сообщил Трегубов.

Также издание "Комментарии" сообщало - враг продолжает предпринимать попытки прорваться на Покровском направлении. Цель захватить Покровск и Мирноград оккупантам никто не отменял. Действительно ли ситуация ухудшилась? Какие новые планы оккупантов по Покровску? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.