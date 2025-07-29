РФ накапливает силы для наступления: где Путин дал команду прорвать фронт

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска ждут подкрепления для дальнейших атак на Покровском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОСУВ "Хортица" в Телеграмм.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
В частности, российские захватчики пытались реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Родинское, Новоэкономическое, Новоукраинка, Лисовка, Котлино и Зверевое.
Также наши воины отражали штурмы неподалеку от Удачного, Муравки, Филиала и Дачного. Враг продолжает накапливать силы для последующих атак. Силы обороны сдерживают напор, уничтожая превосходящие силы противника.
Читайте также на портале "Комментарии" — спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что россияне разочаровались в своей идее выйти к админграницам Днепровщины и Донетчины. По его словам, на большей части фронта наступление армии РФ замедлилось, однако есть направления, куда сместилась российская активность.
Виктор Трегубов в эфире "Эспрессо" рассказал о ситуации на фронте. По его словам, в настоящее время основной упор россиян сосредоточен на Покровском направлении.