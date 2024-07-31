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РФ наградила коллаборантов за выборы Путина

В Херсонской области коллаборантов наградили за организацию выборов Путина

сегодня, 22:17
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Марьян Ощановский

На временно оккупированной территории Херсонской области состоялось награждение членов так называемых избирательных комитетов, отвечавших за проведение псевдовыборов по переизбранию российского диктатора Владимира Путина.

РФ наградила коллаборантов за выборы Путина

Оккупанты раздали награды. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, враг отметил предателей Украины и вручил каждому грамоту за добросовестную организацию показательной акции, которую назвали выборами президента РФ.

В Центре сопротивления подчеркнули, что враг любой ценой пытался заставить украинцев участвовать в этом фарсе.

"Выборы Путина выглядели следующим образом. В течение трех дней россияне останавливали украинцев на блокпостах и требовали проголосовать. Все это происходило под наблюдением автоматчиков, указывавших даже, где именно ставить галочку", — говорится в сообщении Движения сопротивления.

Центр национального сопротивления напомнил каждому, кто был причастен к организации выборов Путина на украинской земле, будет отвечать за государственную измену.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированные территории Херсонской области прибыли гастролеры из России, которые должны повысить компетентность местных коллаборантов. По данным Центра национального сопротивления, для этого на оккупированной территории Херсона россияне создали так называемый "Центр развития компетенций Херсонской области". Сообщается, что в этом "центре" будут проходить обучение бывшие уборщики, работники низшего звена и все остальные, кто получил должности в фейковой администрации области. Коллаборанты должны пройти отдельный курс патриотизма, где им будут рассказывать нацистские теории Кремля о "величии русской цивилизации" и отвергать существование украинской нации.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/kolaboranty-na-tot-hersonshhyny-otrymaly-mitky-zradnyka-vid-rosijskyh-okupantiv/
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